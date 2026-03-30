Песков ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

Песков: новая мобилизация в России не планируется
Фото: Istock/Dzmitry Ryshchuk

Российские власти не планируют новую волну мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге с журналистами.



30 марта президент Финляндии Александр Стубб выступил с заявлением. Он сообщил о якобы высоких потерях Вооружённых сил России на фронте.

Финский лидер предположил: эти потери «ведут к ситуации, когда РФ потребуется всеобщая мобилизация». Песков прокомментировал просьбу журналистов оценить утверждение Стубба.

«Такой темы нет на повестке дня», — сказал Дмитрий Сергеевич, опровергнув заявление президента Финляндии.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев исключил необходимость объявлять новую волну мобилизации. Накануне стало известно, что российские военнослужащие освободили ещё два населённых пункта в зоне СВО.
Ольга Щелокова

