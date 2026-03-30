Песков ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

Песков: новая мобилизация в России не планируется
Российские власти не планируют новую волну мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге с журналистами.
30 марта президент Финляндии Александр Стубб выступил с заявлением. Он сообщил о якобы высоких потерях Вооружённых сил России на фронте.
Финский лидер предположил: эти потери «ведут к ситуации, когда РФ потребуется всеобщая мобилизация». Песков прокомментировал просьбу журналистов оценить утверждение Стубба.
«Такой темы нет на повестке дня», — сказал Дмитрий Сергеевич, опровергнув заявление президента Финляндии.Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев исключил необходимость объявлять новую волну мобилизации. Накануне стало известно, что российские военнослужащие освободили ещё два населённых пункта в зоне СВО.