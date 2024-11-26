Песков: рассуждения о размещении ЯО на Украине являются безответственными

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Рассуждения о возможном размещении ядерного оружия на Украине безответственны, те, кто об этом говорят, плохо понимают реальность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. При этом издание считает такой шаг сложным и несущим за собой ряд серьёзных последствий.
По его словам, люди, которые думают о предоставлении Украине ядерного оружия не понимают, о чем говорят и не представляют себе реальность всего этого. Кроме того, они всегда остаются анонимными, заключил Песков, говоря о статье NYT.
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«Вы знаете, даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряжённости, есть такой крайний экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится вот к этому крайнему экстремистскому флангу. Это абсолютно безответственное рассуждение», — заявил Песков.
По его словам, люди, которые думают о предоставлении Украине ядерного оружия не понимают, о чем говорят и не представляют себе реальность всего этого. Кроме того, они всегда остаются анонимными, заключил Песков, говоря о статье NYT.
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Элина Позднякова