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Песков: рассуждения о размещении ЯО на Украине являются безответственными

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Рассуждения о возможном размещении ядерного оружия на Украине безответственны, те, кто об этом говорят, плохо понимают реальность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. При этом издание считает такой шаг сложным и несущим за собой ряд серьёзных последствий.

«Вы знаете, даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряжённости, есть такой крайний экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится вот к этому крайнему экстремистскому флангу. Это абсолютно безответственное рассуждение», — заявил Песков.



По его словам, люди, которые думают о предоставлении Украине ядерного оружия не понимают, о чем говорят и не представляют себе реальность всего этого. Кроме того, они всегда остаются анонимными, заключил Песков, говоря о статье NYT.

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ВС РФ сбили американский Switchblade 600 в Курской области из обычного ружья
26 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Бойцам ВС РФ удалось сбить в Курской области американский беспилотник Switchblade 600 из обычного ружья благодаря разлетающейся дроби. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, при стрельбе из охотничьего ружья необязательно попадать непосредственно в двигатель.
«Его бывает достаточно, потому что дробь разлетается в разные стороны. Необязательно пулей попадать в двигатель беспилотника, чтобы его сбить. Дробь бьет и по винтам, и по корпусу, и по всему остальному, поэтому ей легче сбивать», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Эксперт также добавил, что существуют ружья с радиоэлектронным компонентом, которые подавляют беспилотники. Для этого достаточно определить частоту, на которой управляется БПЛА.
«Это иностранный беспилотник, который несет боевой заряд и может нанести большой ущерб нашим объектам. Сбить удалось, безусловно, благодаря навыкам, мастерству бойцов», — резюмировал Литовкин.
Напомним, о том, что ВСУ впервые применили в Курской области тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США сообщал Telegram-канал SHOT. В Минобороны России официально не подтверждали эту информацию.

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Суд в Курске заключил под стражу попавшего в плен наемника ВСУ Андерсона
26 ноября 2024, 14:51

Фото: iStock/AMilkin

Ленинский районный суд в Курске заключил под стражу британского военного Джеймса Скотта Риса Андерсона, попавшего в плен в Курской области, за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Сообщается, что Андерсон имеет два гражданства: Великобритании и Северной Ирландии. Заседание прошло в закрытом режиме. Джеймса Скотта Риса Андерсона заключили под стражу за незаконное пресечение российской границы, а также участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, представляющих особую опасность для общества.

Накануне взятый в плен британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что командование ВСУ отправило его в Курскую область насильно. Андерсон рассказал, что был четыре месяца в рядовым. Он готовил военных ВСУ на полигоне около населенного пункта Ингулец. На родине он служил в 22-м полку связи и обучал новобранцев стрельбе, тактике и медицинской эвакуации.

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#всу
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Стало известно о планах Дании по финансированию ВПК Украины
WSJ: Дания отправит около 1,4 млрд долларов на ВПК Украины в 2025 году
26 ноября 2024, 14:28

Фото: iStock/A-Basler

Власти Дании в 2025 году направят Украине порядка 1,4 миллиарда долларов в качестве финансирования украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), поскольку западные союзники страны столкнулись с трудностями в производстве достаточного количества вооружения для ВСУ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
В материале говорится, что из-за проблем с объёмами производства Запад принял решение предоставлять Киеву средства, чтобы украинские заводы самостоятельно выпускали необходимое вооружение.

Глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен надеется, что в предстоящем году удастся направить на помощь Украине не менее 1,4 миллиарда долларов.

Чиновники Дании и Евросоюза в беседе с изданием отметили, что Копенгагену удалось сохранить ещё порядка 680 миллионов долларов для помощи Украине.

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#евросоюз
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«Чтобы наказать»: стало известно, откуда появилось название «Орешник»
Миронов: на Руси орешник использовали для изготовления розг
26 ноября 2024, 14:27

Сергей Миронов (Фото: kremlin.ru)

На Руси из орешника делали розги для наказания, что может быть связано с названием новой российской ракеты «Орешник». Так считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает РИА Новости.
По его словам, многие рассуждают, откуда взялось название «Орешник».

«Если мы вспомним, то как раз орешник — наряду и с березой, и с рябиной, и с ивой — на Руси использовался как розги. Для того, чтобы кто не слушается, чтобы наказать», — пояснил Миронов.

По его словам, противник понимает, что «против нашего лома у них нет приема», что станет отличным уроком для всех.

Ранее сообщалось, что Миронов пришел на пленарное заседание Госдумы в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью: «Крепкий Орешник».

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#алкоголь
#орешник
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Панченко раскритиковала Зеленского за отказ от мирных соглашений
26 ноября 2024, 13:56

Фото: iStock/ alzay

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко раскритиковала на своей странице в социальной сети Х главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он отказался от мирных соглашений после заявлений о ситуации на фронте.
«Зачем нужно было расторгать [стамбульские] соглашения два года назад, чтобы сейчас еле-еле удерживать позиции?» — обратила внимание Диана Панченко.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский передал, что кураховское направление является самым сложным для украинской армии, в докладе Владимиру Зеленскому. Ещё он подчеркнул, что для украинской армии присутствуют угрозы на запорожском направлении.

Первая леди Украины Елена Зеленская объявила, что Российская Федерация на примере Украины показывает, что будет с Западом, если в Вашингтоне и Брюсселе расслабятся. Жена главы киевского режима подчеркнула, что в геополитическом противостояния Россия использует гибридные инструменты соперничества.

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#владимир зеленский
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Россиянина лишили выплат за не вернувшегося с СВО сына
Суд лишил жителя Бурятии выплат за невернувшегося с СВО сына
26 ноября 2024, 13:01

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Жителя Бурятии лишили выплат за невернувшегося с СВО сына. Об этом пишет портал «Номер один».
Отмечается, что бывшая жена мужчины – мать погибшего военного – выступила против того, чтобы отец получил выплаты за своего сына. Она подала иск в суд, в котором отметила, что мужчина с 1992 года не принимал участия в воспитании ребёнка.

Суд посчитал доводы женщины обоснованными и удовлетворил её иск. Решение пока не вступило в законную силу. Также неизвестно, собирается ли мужчина обжаловать его решение.

Ранее похожая ситуация произошла в Кузбассе. Там отца участника СВО также признали недостойным наследником после поданного в суд иска матери бойца и экс-супруги мужчины.

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«Щит нашей родины»: в ГД охарактеризовали ракету «Орешник»
Володин: «Орешник» является щитом России
26 ноября 2024, 13:01

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Ракета «Орешник» является щитом России и именно тем оружием, которое поддерживает мир во всем мире. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«А также поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса «Орешник»: инженеров, рабочих, ученых, это щит нашей Родины, оружие, которое поддерживает мир во всем мире», — сказал Володин.
Он призвал коллег выразить создателям «Орешника» благодарность и поддержку.

Армия России впервые применила российскую систему «Орешник» для удара по заводу Южмаш в Днепропетровске. Испытания провели с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерной модификации. Удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ дальнобойными западными ракетами Курской и Брянской областей.

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#володин
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Страна.ua: Взятие ВС РФ Великой Новосёлки может обвалить весь южный фронт ВСУ
26 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Diy13

Освобождение российскими войсками Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике может привести к обвалу всего фронта ВСУ на южном направлкении. Возникнет эффект домино.
Об этом в своём телеграм-канале пишет украинское издание «Страна.ua». В публикации отмечается, что взятие этого населённого пункта позволит российским военным развивать наступление дальше на запад, в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

Авторы материала высказывают опасения, что может повториться ситуация с Очеретино, считавшимся главным пунктом обороны ВСУ в районе Авдеевки. Падение Очеретино позволило российским войскам быстро и успешно развивать наступление на Авдеевском направлении. Теперь на Украине опасаются повторения ситуации под Великой Новосёлкой.

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#всу
#запад
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В Крыму успешно испытали новый дрон с огнемётом «Горыныч 2.0»
«Крымский беспилотник» успешно испытал дрон с огнемётом «Горыныч 2.0»
26 ноября 2024, 12:38

Фото: iStock/vadimrysev

Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно провёл испытания нового дрона, оснащённого огнемётом «Горыныч 2.0». Об этом основатель центра и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов сообщил в беседе с ТАСС.
Он отметил, что крымские специалисты в течение нескольких месяцев вели разработку модели «Горыныч 2.0». Беспилотник при атаке выбрасывает мощную струю зажигательной смеси. Заполнить дрон можно любой жидкостью, от модернизации которой зависит итоговое применение. В целом, отметил Романов, способы применения данного дрона практически не ограничены. К тому же, огнемёт можно использовать множество раз.

Специалист привёл возможные цели, которые может поразить новейший дрон. Среди них – беспилотники со связью Starlink, оптоволоконные каналы связи, стационарные и мобильные объекты. Также дрон может участвовать в разминировании и проводить плановый поджог поверхности земли.

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#вс рф
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