Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент Украины Владимир Зеленский не является легитимным главой государства, так как срок его полномочий истёк ещё в мае прошлого года. Тем не менее, Москва готова вести переговоры даже с ним.
Об этом заявил журналистам на традиционном брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российской стороной проводился тщательный анализ юридических аспектов того, что глава киевского режима продолжает оставаться у власти.
Тем не менее, подчеркнул пресс-атташе главы государства, Россия остаётся открытой для переговоров.
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что вести переговоры со стороны Украины может кто угодно, однако подписывать итоговые соглашения должен тот, чьи полномочия и легитимность подтверждены юридически.
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«Господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, что неоднократно озвучивалось президентом РФ Владимиром Путиным», — сказал представитель Кремля.
Тем не менее, подчеркнул пресс-атташе главы государства, Россия остаётся открытой для переговоров.
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что вести переговоры со стороны Украины может кто угодно, однако подписывать итоговые соглашения должен тот, чьи полномочия и легитимность подтверждены юридически.
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Александр Бойцов