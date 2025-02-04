В Кремле прокомментировали слова Трампа о редкоземельных металлах Украины

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План американского президента Дональда Трампа по редкоземельным металлам Украины представляет собой коммерцию. Об этом в рамках брифинга заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Ну, наверное, если называть вещи своими именами — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», — сказал Песков.Пресс-секретарь считает, что идеальным вариантом было бы, если бы США перестали бы оказывать помощь киевскому режиму. Песков заключил, что американская сторона продолжает поставки.
Перед этим стало известно, что Трамп хочет заключить с Украиной сделку: Киев должен выступить гарантом поставок Штатам металлов в обмен на поддержку от США.
Ранее сообщалось, какое заявление сделал Трамп о конфликте на Украине.
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Никита Кротов