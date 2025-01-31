В Кремле прокомментировали информацию о якобы покинувших Курскую область солдатах КНДР

Американские наемники — это люди без каких-либо моральных принципов, ищущие лишь деньги. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, участники ЧВК становятся трезвее после первого же боя.