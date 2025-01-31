В Кремле прокомментировали информацию о якобы покинувших Курскую область солдатах КНДР

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам сообщение газеты New York Times о том, что солдаты КНДР якобы покинули Курскую область.
«Никак (не можем прокомментировать — ред.). Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало», — сказал Песков журналистам.
Так, он уточнил, что комментировать статьи американской прессы комментировать не станет.
Напомним, ранее газета New York Times писала, что северокорейских военных отозвали с линии фронта в Курской области из-за больших потерь. Их не видели уже около двух недель.
Ранее северокорейские перебежчики в эфире крупного южнокорейского телеканала Channel A заявили, что представленные Украиной «свидетельства» о якобы участии бойцов из КНДР в СВО являются подделкой.
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Элина Позднякова