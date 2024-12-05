Песков: Россия готова приветствовать посреднические усилия по Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Россия будет приветствовать любые посреднические усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — сказал Песков.
Накануне стало известно, что высокопоставленные украинские чиновники, включая главу офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра экономики Юлию Свидеренко, проведут переговоры с новой командой избранного президента США Дональда Трампа.
Предполагается, что основной темой встречи станет обсуждение будущей политики администрации Трампа в отношении Украины.
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