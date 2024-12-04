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В Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Украиной

Песков: никаких основания для переговоров РФ и Украины пока нет
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле заявили, что на данный момент отсутствуют основания для возобновления переговоров между Россией и Украиной.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые передает газета «Известия», хотя ряд стран, включая Катар, выразили готовность предоставить площадки для переговоров, сейчас их проведение невозможно.

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — сообщил Песков «Известиям».


Катар активно участвует в посреднической работе, включая гуманитарные вопросы, такие как возвращение детей родственникам в России и на Украине. Вопросы обмена военнопленными также обсуждаются при поддержке стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Эти государства ранее проявляли инициативу в урегулировании конфликта, и Саудовская Аравия даже была названа комфортным местом для потенциальных встреч.

«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — отметил Песков.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что переговоры возможны только на основе реальных договоренностей, таких как те, что обсуждались в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда речь шла о нейтральном статусе Украины и отказе от размещения на её территории иностранных вооружений. Однако сейчас Кремль настаивает на пересмотре условий в соответствии с современными реалиями.

Ранее сообщалось о том, что подполковник ЛНР Андрей Марочко раскрыл, сколько осталось для полного освобождения ЛНР. Также 3 декабря узнали, что в Киеве расклеили листовки с лозунгами против Зеленского.

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Западные СМИ восхитились российским истребителем
TNI: Су-57 доказал свою эффективность в боях в ходе СВО
04 декабря 2024, 00:22

Фото: iStock/TebNad

Американское издание The National Interest положительно оценило российский истребитель пятого поколения Су-57, отметив его высокую эффективность в реальных боевых условиях. Авторы статьи назвали эту модель революционной и подчеркнули её значение в воздушных операциях.
Су-57 относится к классу тяжелых истребителей, таких как американский F-22A и китайский J-20, но отличается от более легкого F-35, который больше сосредоточен на ударных задачах. Основное предназначение Су-57 — уничтожение вражеских самолетов и завоевание господства в воздухе.

«Су-57 показал себя настолько хорошо, что Россия наконец получила заказы от иностранных покупателей», — написали в TNI.
Истребитель также выделяется своим вооружением: ракеты «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности дают ему преимущество в дальнем воздушном бою перед F-35, оснащённым лишь ракетами малой и средней дальности.

Стоит помнить, что именно Су-57 активно применяются в ходе СВО.

Кроме того, американские истребители F-35 обладают рядом других проблем в сравнении с российским Су-57. Ранее сообщалось о том, как основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X заявил, что истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — они сделали их дорогими и неэффективными.

Помимо этого ночью 3 декабря стало известно, что Пентагон подписал с корпорацией Raytheon Technologies контракт на сумму 1,3 миллиарда долларов для ремонта и обслуживания двигателей истребителей F-35 Lightning II.

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Путин: о стратегическом поражении РФ говорят те, кто желают её уничтожить
03 декабря 2024, 20:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В рамках встречи с бойцами ВС РФ, которые получили увечья в ходе СВО, в Центре инновационных технологий в ортопедии президент России Владимир Путин объявил, что о стратегическом поражении РФ говорят те, кто желает ее уничтожить. Видео беседы появилось на сайте Кремля.
Российский лидер выразил благодарность военнослужащим, проходящим реабилитацию после установки протезов, за их смелость и готовность рискнуть жизнями и здоровьем, чтобы защитить интересы Российской Федерации. Владимир Путин обратил внимание, что это не просто слова.

«Вы слышали тысячу раз уже, когда кто-то говорит со стороны: «Надо нанести России стратегическое поражение». Это что такое? Уничтожить!», — отметил президент Российской Федерации.

Владимир Путин уточнил, что подобное было на протяжении всей истории России, но всегда находились люди, которые вставали на защиту своей родины.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что визит президента в Центр инновационных технологий в ортопедии приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.

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ВС РФ сняли на видео погоню дрона за танком Leopard ВСУ в Курской области
03 декабря 2024, 20:16

Фото: iStock/ Alex Kochev

ВС РФ записали на видео погоню дрона за танком Leopard ВСУ в Курской области. Кадрами поделился Телеграм-канал 83 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск.
На кадрах экипированный взрывным устройством FPV-дрон преследовал танк по проселочной дороге, потом он попал в решетку кормы военной машины. Далее в то же место ударил еще один беспилотный летательный аппарат — это тоже попало на видео. Третий дрон записал процесс горения уже уничтоженной техники. Неизвестно, получилось ли у экипажа танка покинуть горящий Leopard.

Ранее сообщалось, что на Кураховском направлении в западной части Донецкой Народной Республики Вооруженные силы Российской Федерации уже почти раскололи группировку Вооружённых сил Украины на несколько частей.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подчёркивал, что продолжающееся наступление позволит разбить части армии Украины на ещё большее количество сегментов.



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Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала с оборонными заказами
03 декабря 2024, 18:08

Фото: istockphoto/DmyTo

Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Верховную раду. Причина заключается в многочисленных скандалах с оборонными заказами, в частности — с поставками в подразделения ВСУ бракованных мин.
Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк. Ранее другой украинский парламентарий Алексей Гончаренко* предложил главе Минобороны Украины подать в отставку из-за вскрывшихся проблем с производством 120-миллиметровых мин.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело после поставок в части ВСУ бракованных мин для 120-миллиметровых миномётов. Оказалось, что из десяти выпущенных мин взрывается только одна. Некачественную партию мин изготовили на предприятии «Укроборонпром».

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Путин пообщался с раненым бойцом СВО и попал на видео
03 декабря 2024, 17:17

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Во время посещения Центра инновационных технологий в ортопедии президент РФ Владимир Путин пообщался с раненым участником спецоперации (СВО) и попал на видео, кадрами поделился телеканал «Центр» в Телеграм-канале.
Во время демонстрации помещений, которые предназначены для реабилитации военных, глава российского государства подошёл к одному из бойцов — он занимался на беговой дорожке.

«Сколько вы уже тренируетесь?» — спросил Владимир Путин.

Солдат ответил президенту Российской Федерации, что «почти год».

Другие военные поделились с главой государства, что большое число людей после протезирования не желают уходить по инвалидности с передовой.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что визит президента в Центр инновационных технологий в ортопедии приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что при ранении в зоне спецоперации боец может получить до четырех миллионов рублей.



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#спецоперация
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Киев мог запросить у союзников системы ПРО для защиты от «Орешника»
03 декабря 2024, 16:09

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Украина могла запросить у союзников системы противоракетной обороны (ПРО) для противодействия новейшей российской баллистической ракете «Орешник». В частности, речь может идти об установках THAAD и Arrow.
Об этом пишет информационное агентство «Франс Пресс» со ссылкой на неназванного украинского чиновника. По словам источника, на прошлой неделе после испытания новой российской ракеты, которой не способны противостоять современные средства противовоздушной обороны, запросил у западных партнёров системы ПРО, которые «могут сработать», но не уточнил, что это за системы.

Западные эксперты и аналитики подчеркнули разрушительную силу «Орешника» даже в неядерной комплектации. По их мнению, Европа стоит на пороге новой ракетной эры, а применение этой ракеты даст старт новой гонке вооружений, первое слово в которой сказано Россией.

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#зеленский
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Рогов: Войска РФ практически раскололи группировку ВСУ под Курахово
03 декабря 2024, 15:44

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

На Кураховском направлении в западной части Донецкой Народной Республики российские войска уже почти раскололи группировку ВСУ на несколько частей. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что активные наступательные действия частями Вооружённых сил РФ сейчас ведутся севернее Курахово. Это может лишить противника объединить силы в Солнцевке и самом Курахово. Продолжающееся наступление позволит разбить части ВСУ на ещё большее количество сегментов, подчеркнул Рогов.

Кроме того, российские подразделения продолжают вести наступление южнее Курахово. Части ВСУ вынуждены отступать под натиском российских военных и оставлять территории. Например, был освобождён участок более пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.

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Мужчина получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: при детонации БПЛА ВСУ в белгородском поселке пострадал мужчина
03 декабря 2024, 15:36

Фото: iStock/maxim4e4ek

Минувшей ночью ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному жилому дому в посёлке Политотдельский Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате детонации дрона по многоквартирному дому был ранен мирный житель. Ближе к обеду он обратился за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего направили отправили в городскую больницу №2 города Белгорода. У него диагностировали баротравму. Сейчас мужчине оказывается вся необходимая помощь.

Гладков добавил, что в результате атаки вражеского дрона в многоквартирном доме поврежден фасад.

Кроме того, глава региона рассказал, что одно из предприятий в Шебекино многократно атаковано украинскими беспилотниками. Одно из производственных зданий загорелось. Других подробностей Гладков не привел.

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Сырский рассказал Зеленскому о сложнейших для армии Украины направлениях
Зеленский: Сырский сказал, что кураховское и покровское направления самые сложные для ВСУ
03 декабря 2024, 15:19

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в своём Телеграм-канале, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал ему самые тяжёлые участки фронта.
«Кураховское и покровское направления остаются наиболее сложными», — обратил внимание Владимир Зеленский.

Ранее главком Вооружёнными силами Украины Александр Сырский подчеркнул недостаточную подготовку украинских офицеров на служебном совещании с участием руководителей подразделений Генштаба ВСУ, командирами частей и начальниками учебных центров.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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#спецоперация
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