Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
В Кремле заявили, что на данный момент отсутствуют основания для возобновления переговоров между Россией и Украиной.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые передает газета «Известия», хотя ряд стран, включая Катар, выразили готовность предоставить площадки для переговоров, сейчас их проведение невозможно.
Катар активно участвует в посреднической работе, включая гуманитарные вопросы, такие как возвращение детей родственникам в России и на Украине. Вопросы обмена военнопленными также обсуждаются при поддержке стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Эти государства ранее проявляли инициативу в урегулировании конфликта, и Саудовская Аравия даже была названа комфортным местом для потенциальных встреч.
Ранее сообщалось о том, что подполковник ЛНР Андрей Марочко раскрыл, сколько осталось для полного освобождения ЛНР. Также 3 декабря узнали, что в Киеве расклеили листовки с лозунгами против Зеленского.
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«Пока нет никаких оснований для переговоров», — сообщил Песков «Известиям».
Катар активно участвует в посреднической работе, включая гуманитарные вопросы, такие как возвращение детей родственникам в России и на Украине. Вопросы обмена военнопленными также обсуждаются при поддержке стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Эти государства ранее проявляли инициативу в урегулировании конфликта, и Саудовская Аравия даже была названа комфортным местом для потенциальных встреч.
«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — отметил Песков.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что переговоры возможны только на основе реальных договоренностей, таких как те, что обсуждались в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда речь шла о нейтральном статусе Украины и отказе от размещения на её территории иностранных вооружений. Однако сейчас Кремль настаивает на пересмотре условий в соответствии с современными реалиями.
Ранее сообщалось о том, что подполковник ЛНР Андрей Марочко раскрыл, сколько осталось для полного освобождения ЛНР. Также 3 декабря узнали, что в Киеве расклеили листовки с лозунгами против Зеленского.
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Мария Моисеева