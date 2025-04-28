Песков: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР в случае необходимости

Фото: istockphoto/yulenochekk
Россия может оказать военную помощь Северной Корее согласно договору о стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, у нас же действует договор и по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь», — прокомментировал Песков соответствующий вопрос.Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении боевых действий в Курской области в субботу, 26 апреля. Он отметил помощь северокорейской стороны в разгроме украинских неонацистов. Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года.
Читайте также:
Песков прокомментировал заявления Зеленского о ситуации в Курской области
Богомаз сообщил о повреждении жилых домов в Брянской области после атаки ВСУ
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ
Никита Кротов