Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разрушили её родное село

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разрушили её родное село

Жительница Курской области: ВСУ разрушили село Шептуховка
Фото: iStock/Bilanol

Фото: iStock/Bilanol

Жительница приграничного района Курской области Людмила рассказала, как боевики ВСУ разрушили её родное село. Об этом женщина сообщила в беседе с РИА Новости.
Людмила до эвакуации жила в селе Шептуховка Кореневского района. После вторжения украинских войск она спешно выехала оттуда. По её словам, ВСУ прицельно били по жилым домам.

Женщина заявила, что село было практически полностью уничтожено. ВСУ разбили школу, в которой она работала завхозом. А незадолго до вторжения там был проведён ремонт.



Также Людмила отметила, что из опасной зоны людей вывозил лично Шептуховского сельсовета Кореневского района Юрий Ткачёв. Причём он помогал эвакуировать даже те населённые пункты, которые не входили в его участок.

Читайте также:

Гражданский автомобиль наехал на мину в Курской области, есть погибшие

Российские десантники захватили автомобиль ВСУ в Курской области

Удары Су-25 в Курской области, взятие в полукольцо Часов Яра: последние новости СВО
#курская область
#всу
#школа
#дома
#сво
#атака
Два трансформатора взорвались в Киеве
Телеканал Киев24: два трансформатора взорвались в районе Борщаговка в Киеве
23 ноября 2024, 11:29

Фото: istockphoto/RamonCast

В киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора, передает украинский телеканал «Киев24».
«Ночью на Софиевской Борщаговке взорвались два трансформатора», — сказано в Telegram-канале СМИ.
Причины взрывов и масштаб последствий неизвестны.

Перед этим ирландский журналист Чей Боуз призывал молиться о том, чтобы у лидеров Запада проявилось здравомыслие после слов президента России Владимира Путина про то, что страна имеет право бить в ответ по западным военным объектам.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, когда главы Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима.

Читайте также:

Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты

Удары Су-25 в Курской области, взятие в полукольцо Часов Яра: последние новости СВО

Медведев объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
#взрывы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Удары Су-25 в Курской области, взятие в полукольцо Часов Яра: последние новости СВО
23 ноября 2024, 11:13

Фото:iStock/MaxKolmeto

Российские войска активно ведут боевые действия на нескольких фронтах, включая направления Угледара, Донецка, Держинска, демонстрируя тактические успехи и продвижение. В свою очередь, украинская сторона продолжает сопротивление, осуществляя обстрелы и контратаки. О последних событиях в зоне СВО на 23 ноября расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области министр обороны Андрей Белоусов провел инспекцию группировки войск «Север». Командующий генерал-полковник Александр Лапин сообщил министру о выполнении боевых задач. Войска РФ достигли успехов в районах населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин и Малая Локня. Артиллерийским огнем и FPV-дронами предотвращено выдвижение пяти штурмовых групп ВСУ, насчитывающих до 25 человек, в сторону населённого пункта Новоивановка, а также двух штурмовых групп общей численностью до 10 человек в направлении Дарьино и Нижнего Клина.
В приграничных районах Курской области 23 ноября экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по подразделениям ВСУ. В результате экипажей уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав украинкой армии.

Покровское направление


Отряды российских войск успешно продвигаются в сторону Старых Тернов, продолжается зачистка Берестков. Ситуация осложнена контратаками противника из опорного пункта на дороге. Продвижение российских войск оказывает влияние на локальное сражение за Сонцовку. Министерство обороны подтвердило освобождение Новодмитровки. В районах Пустынки и Пушкино российские силы продолжают атаки, добиваясь успехов.

К западу от Селидово штурмовые подразделения российской армии провели неожиданный манёвр, продвинувшись от Петровки и Григоровки в сторону Даченского. Этот ход создает дополнительную угрозу для украинских сил в Покровске и затрудняет переброску резервов для поддержки позиций в районе Курахово.

Угледарское направление


Российские военные вокруг Великой Новосёлки сжимают кольцо. Войска продвигаются к дороге на Гуляйполе со стороны Ровнополя. Фронт смещается к северу из-за сопротивления украинских подразделений. В районе населенного пункта Раздоловки идут ожесточенные бои, севернее села российские штурмовики перерезали дорогу на Богатырь. Со стороны Шахтёрского и Золотой Нивы войска продвинулись до 4 км, выйдя практически на внешний оборонительный контур Великой Новосёлки.
В результате переговоров в РФ из Украины вернулись жители Курской области
В результате переговоров в РФ из Украины вернулись жители Курской области

Донецкое направление


В Часов Яре продолжаются бои на восточной стороне огнеупорного комбината и стадиона. Разведывательные подразделения ВС России смогли проникнуть в первые многоэтажные здания и провести разведку боем. Тем не менее, ВСУ продолжают бороться за удержание контроля над городом. Противник активно использует ударные дроны, польские минометы и артиллерию. Российским подразделениям противостоят лишь батальоны, выделенные из состава вышестоящих соединений, которым необходимо удерживать длинную линию фронта. В настоящее время идет полуохват Часов Яра. Заметно продвижение в районе населенного пункта Ступочки и Григоровки.

Освобождение Часова Яра имеет огромное знчение и позволит российской артиллерии достигать Краматорска, Дружковки и Славянска. Это также увеличит радиус действия и возможности атак беспилотников, сообщил в интервью ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

Держинское направление


В Троецке вооруженные силы России закрепились вдоль улицы Героев Труда и улицы Мирная. Продолжаются штурмовые действия. Ситуация для Вооружённых сил Украины становится всё более сложной. Основными целями российского штурма стали районы шахт «Торецкая» и «Центральная». Утрата контроля над этими территориями может привести к потере всего оставшегося города.

Читайте также:

Стало известно о переброске элитных частей ВСУ в Часов Яр

На Украине начали разрабатывать новый контракт с ВСУ для молодежи

ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Курской областями
#эксперт
#военные
#министр
#контракт
#всу
#рф
#дроны
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты
23 ноября 2024, 11:09

Фото: iStock/3D_generator

Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты, чтобы присоединиться к «избранной группе стран», которые способны производить такое оружие. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анну Гвоздяр.
Киев ведёт разработки такого вооружения в строгой секретности, однако ряд чиновников сообщают, что уже в ближайшие дни у ВСУ появятся несколько новых ракет.

Одновременно с этим, такая программа сопряжена с рядом проблем. В частности, из-за недостатка финансирования Украина по-прежнему будет сильно зависеть от поставок западных союзников.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона системы ПВО и ЗРК для отражения ударов российских ракет средней дальности, таких как «Орешник».

Читайте также:

Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией

На Украине начали разрабатывать новый контракт с ВСУ для молодежи

Зеленский раскритиковал Раду и посольства за отказ работать на фоне угрозы атаки
#украина
#ракета
#разработка
#оружие
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Чтобы прислушались»: на Западе оценили слова Путина о праве России бить в ответ
Чей Боуз призвал молиться после слов Путина о праве России на ответные удары
23 ноября 2024, 10:59

Фото: istockphoto/macky_ch

Журналист из Ирландии Чей Боуз призвал молиться о проявлении здравомыслия у западных лидеров после слов российского президента Владимира Путина о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам западных государств.
«Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему», — говорится в посте Боуза в соцсети.

Вечером, 21 ноября, Путин заявил, что Украина нанесла удары по российским военным объектам американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. Глава государства подчеркнул, что региональной конфликт на Украине приобрел черты глобального, а также, что «ответ всегда будет».

Читайте также:

В США раскрыли сюрприз, который готовится Трампу по Украине

Медведев объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине

Египетский генерал аль-Халаби назвал удар «Орешником» четким посланием Путина
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией
Меркель: Украина не может единолично решать вопрос переговоров с Россией
23 ноября 2024, 10:59

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с Россией по завершению конфликта. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Corriere della Sera.
По мнению Меркель, многие государства, которые оказывают поддержку Украине, должны вместе с ней решать, когда можно обсуждать с РФ дипломатическое решение украинского противостояния. Бывший канцлер отметила, что Киев не может сделать это в одиночку.

Меркель добавила, что не стала отказываться от «Северного потока — 2», руководствуясь экономическими интересами Берлина. Сегодня можно увидеть, какие последствия несет для ФРГ высокая стоимость энергоносителей, подчеркнула бывший канцлер.

Меркель заключила, что исходя из политических соображений она была готова поддерживать экономические связи с Россией, указав, что использовала «дипломатию» и «принцип сдерживания» для выстраивания данных отношений.

Читайте также:

В США раскрыли сюрприз, который готовится Трампу по Украине

Медведев объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине

Египетский генерал аль-Халаби назвал удар «Орешником» четким посланием Путина
#конфликт
#фрг
#киев
#удар
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли сюрприз, который готовится Трампу по Украине
The Hill: конгресс США намерен обязать Трампа запрашивать помощь для Украины
23 ноября 2024, 10:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Конгресс США в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый президент не смог ее отменить. Об этом информирует издание The Hill.
Проукраинские законодатели в Демократической и Республиканских партиях работают над тем, чтобы основные положения, которые касаются поддержки Киева, были приняты к январю следующего года. Уточняется, что данные шаги совершаются в связи с тем, что продолжение помощи Украине находится под угрозой.

Согласно информации издания, если закон примут, то Трамп будет обязан постоянно запрашивать военную и экономическую поддержку Киева.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Медведев объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине

Египетский генерал аль-Халаби назвал удар «Орешником» четким посланием Путина

Трамп выдвинул кандидатуру на пост министра финансов
#конфликт
#закон
#данные
#пост
#меры
#медведев
#удар
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
Медведев: конфликт завершится без издержек, если НАТО перестанет его раздувать
23 ноября 2024, 10:14

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Вооруженный конфликт на Украине завершится без издержек для всего мира, если НАТО перестанет его раздувать. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, если Североатлантический альянс (НАТО) «встанет на реальную почву, то этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества».

Так зампред Совбеза РФ прокомментировал вопрос о реальности применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине. Слова Медведева прозвучали на фоне применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Читайте также:

В Кремле высказались о новой мобилизации в России

«Орешник» изменит ход конфликта на Украине, заявил Медведев

В результате переговоров в РФ из Украины вернулись жители Курской области
#конфликт
#жители
#нато
#всу
#ракеты
#вс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье заявило об изнасилованиях выпускниц медвузов бойцами ВСУ
Лебедев: бойцы ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц харьковского вуза
23 ноября 2024, 09:59

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Украинские боевики насилуют выпускниц харьковского медицинского вуза на всей линии фронта. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
По словам подпольщика, опрошенные им девушки и их родители в шоке из-за того, что выпускницы медицинских вузов являются военнообязанными. Уточняется, что после призыва в армию их распределяют по частям в качестве военных медиков и санитарных инструкторов.

Лебедев пояснил, что по всей линии боевого соприкосновения девушки подвергаются сексуальному насилию. Некоторые из них становятся любовницами офицеров, чтобы получить защиту от простых бойцов ВСУ, заключил координатор подполья.

Читайте также:

В Курской области ВСУ изнасиловали и убили мать русского солдата

Стало известно о переброске элитных частей ВСУ в Часов Яр

На Украине начали разрабатывать новый контракт с ВСУ для молодежи
#родители
#мать
#контракт
#всу
#изнасилование
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Египетский генерал аль-Халаби назвал удар «Орешником» четким посланием Путина
23 ноября 2024, 09:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Применение Москвой гиперзвуковых ракетных систем средней дальности «Орешник» на Украине является четким посланием российского лидера Владимира Путина странам коллективного Запада, которое свидетельствует о наличии на вооружении у РФ передового ракетного комплекса. Об этом сообщил РИА Новости отставной генерал-майор ВВС египетского генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби.
По словам генерала, поставки Киеву дальнобойных ракет сильнее повредят Украине и Европе. Аль-Халаби также отметил эффективность российских средств ПВО против западных ракет.

У Украины и Европейского союза нет систем и особых средств противовоздушной обороны для отражения гиперзвуковых ракет, которыми располагает ​Москва.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Читайте также:

Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины

Жмайло: РФ может нанести удар «Орешником» по центру Киева

«Орешник» изменит ход конфликта на Украине, заявил Медведев
#москва
#поставки
#всу
#байден
#медведев
#удар
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате