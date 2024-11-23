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Жительница приграничного района Курской области Людмила рассказала, как боевики ВСУ разрушили её родное село. Об этом женщина сообщила в беседе с РИА Новости.
Людмила до эвакуации жила в селе Шептуховка Кореневского района. После вторжения украинских войск она спешно выехала оттуда. По её словам, ВСУ прицельно били по жилым домам.
Женщина заявила, что село было практически полностью уничтожено. ВСУ разбили школу, в которой она работала завхозом. А незадолго до вторжения там был проведён ремонт.
Также Людмила отметила, что из опасной зоны людей вывозил лично Шептуховского сельсовета Кореневского района Юрий Ткачёв. Причём он помогал эвакуировать даже те населённые пункты, которые не входили в его участок.
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Женщина заявила, что село было практически полностью уничтожено. ВСУ разбили школу, в которой она работала завхозом. А незадолго до вторжения там был проведён ремонт.
Также Людмила отметила, что из опасной зоны людей вывозил лично Шептуховского сельсовета Кореневского района Юрий Ткачёв. Причём он помогал эвакуировать даже те населённые пункты, которые не входили в его участок.
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Анастасия Чинкова