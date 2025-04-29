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Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность выхода из мирного процесса по Украине, если одна из сторон будет саботировать переговоры. В интервью 18 апреля он подчеркнул, что Вашингтон не устанавливает конкретные сроки для достижения соглашения, но стремится к быстрому разрешению конфликта.
Издание National Interest отмечает, что такой шаг мог бы стать позитивной новостью для России. Трамп, известный своей меркантильной позицией, может прийти к выводу, что для США нет выгод от продолжения участия в мирном процессе.
Это может свидетельствовать, что Вашингтон не заинтересован в активном присутствии на Украине, что, в свою очередь, может быть воспринято в Кремле как благоприятный сигнал.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Это может свидетельствовать, что Вашингтон не заинтересован в активном присутствии на Украине, что, в свою очередь, может быть воспринято в Кремле как благоприятный сигнал.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова