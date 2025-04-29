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В США сделали мрачное заявление о переговорах с Россией

NI: уход Трампа из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России
Фото: istockphoto/vchal

Фото: istockphoto/vchal

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность выхода из мирного процесса по Украине, если одна из сторон будет саботировать переговоры. В интервью 18 апреля он подчеркнул, что Вашингтон не устанавливает конкретные сроки для достижения соглашения, но стремится к быстрому разрешению конфликта.
Издание National Interest отмечает, что такой шаг мог бы стать позитивной новостью для России. Трамп, известный своей меркантильной позицией, может прийти к выводу, что для США нет выгод от продолжения участия в мирном процессе.

Это может свидетельствовать, что Вашингтон не заинтересован в активном присутствии на Украине, что, в свою очередь, может быть воспринято в Кремле как благоприятный сигнал.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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В ВСУ назвали причину потери истребителя Су-27 в небе над Украиной
Причиной потери истребителя Су-27 в небе над Украиной стал человеческий фактор
29 апреля 2025, 13:30

Фото: istockphoto/Silent_GOS

ВСУ потеряли истребитель Су-27 в небе над Украиной из-за человеческого фактора, заявил начальник штабного фонда третьей штурмовой бригады Олег Петренко.
«Он (пилот — прим. ред.) очень эффективно себя проявил… но, к сожалению, человеческий фактор — произошло то, чего не должно было случиться», — прокомментировал он украинским СМИ.

Детали инцидента собеседник раскрыть отказался. О потере ВСУ истребителя сообщалось накануне в понедельник. Уточнялось, что инцидент произошел при выполнении боевого задания по поддержке войск и отражению атаки беспилотников. Пилот катапультировался, но был госпитализирован. Известно, что это не первая подобная потеря техники.

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#мир
#россия
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ВС РФ освободили от ВСУ Дорошовку в Харьковской области
Минобороны доложило об освобождении Дорошовки в Харьковской области
29 апреля 2025, 13:15

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом доложили в Минобороны РФ во вторник, 29 апреля.
«В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области», — сказано в заявлении ведомства.
В МО РФ добавили, что «Запад» поразил две механизированные бригады противника, штурмовую и две бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Купянска, Каменки, Нечволодовки, Московки, Двуречной и Петропавловки.

Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» составили свыше 240 боевиков, танк, четыре машины, три артиллерийских орудия западного производства. Ликвидированы склады боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы, заключили в министерстве.

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«Не утруждают себя»: Песков ответил на слова Макрона о давлении на Россию
Песков: Франция не утруждает себя тем, чтобы слушать заявления Путина
29 апреля 2025, 12:21

Фото: istockphoto/yulenochekk

Возникает ощущение, что Париж не утруждается выслушать заявления президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о давлении на РФ.
«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор», — прокомментировал Песков.
По его словам, заявление Макрона говорит о том, что Европа в настоящее время ориентируется продолжать боевые действия.

Накануне в понедельник Эммануэль Макрон в разговоре с изданием Paris Match заявлял, что давление на Россию усилят в ближайшие восемь-десять дней.

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В Госдуме оценили угрозы Макрона в адрес РФ
Депутат Кузнецов: Россия не прогнётся под давлением Запада
29 апреля 2025, 12:08

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Россия не станет прогибаться под давлением Запада, которое, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, будет усилено в ближайшее время. Такое заявление сделал депутат Дмитрий Кузнецов.
Макрон заявил, что убедил американцев усилить давление на Россию из-за Украины, пишут argumenti.ru со ссылкой на RT. По словам французского лидера, в ближайшие недели будут предприниматься ключевые попытки для достижения прекращения боевых действий.

«Поднимать ставки и пугать оппонента — обычный ход ведения переговоров. Но, возможно, главная сверхспособность высшего русского руководства и лично президента — держать удар и не прогибаться под психологическим давлением», — отметил Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru».

Он добавил, что Москве не стоит переживать из-за подобных заявлений Макрона. По словам эксперта, Россия должна быть готова к долгому противостоянию с Западом. На этом фоне Кузнецов предположил, что в мае-июне активизируются боевые действия, которые станут «сражением за инициативу».

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Путин заявил, что Россия должна бороться с теми, кто оправдывает нацизм
29 апреля 2025, 11:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Страна должна бороться с теми, кто оправдывает нацистские преступления, заявил президент России Владимир Путин. Обращение главы государства зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.
«И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — сказано в приветствии к гостям и участникам историко-документальной выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».
Путин подчеркнул, что сегодня наглядно видно, к чему приводит фальсифицирование истории. СССР одержал победу в Великой Отечественной войне 8 мая (9 мая по Москве) ​над немецко-фашистскими захватчиками.

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#россия
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#нацизм
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