Песков высказался о воздержании ВС РФ от ударов по энергоинфраструктуре Украины

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Приказ президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина воздерживаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре исполняется военными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга в пятницу.
Песков подчеркнул, что ВС РФ воздерживаются от ударов в соответствии с той договорённостью, которая была достигнута между США и Россией в ходе переговоров Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта.
Также представитель Кремля в беседе с журналистами подчеркнул, что продолжающиеся атаки ВСУ на российскую инфраструктуру показывают, чего стоят заверения Владимира Зеленского.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по факту подрыва украинскими войсками газораспределительной станции «Суджа» в Курской области минувшей ночью.
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Также представитель Кремля в беседе с журналистами подчеркнул, что продолжающиеся атаки ВСУ на российскую инфраструктуру показывают, чего стоят заверения Владимира Зеленского.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по факту подрыва украинскими войсками газораспределительной станции «Суджа» в Курской области минувшей ночью.
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Анастасия Чинкова