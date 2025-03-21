ВСУ оставили значительную часть техники при отступлении в Курской области

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая в Курской области, бросили значительную часть техники, причиной тому — российские военные подорвали мосты, сообщают украинские СМИ.
«Всё, что тяжелее 15-17 тонн, не смогло выйти», — рассказал один из бойцов ВСУ.Кроме того, украинские военные пожаловались на невозможность вывезти брошенную в Курской области бронетехнику из-за ударов российских дронов.
Ранее стало известно, что ВСУ подвозят резервы в Сумскую область, чтобы спасти окруженные в Курской области украинские подразделения.
Отмечается, что российские разведчики рассекречивают места размещения живой силы и техники противника, после чего по позициям наносятся удары с помощью артиллерии и дронов.
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Анастасия Чубина