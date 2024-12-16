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Песков высказался о якобы гибели северокорейских бойцов в Курской области

Песков переадресовал в МО вопрос о якобы гибели бойцов из КНДР под Курском
Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы гибели северокорейских военных в Курской области. Представитель Кремля переадресовал вопрос по этой теме в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Песков отказался комментировать сведения о появлении бойцов из Северной Кореи в российском приграничном регионе и случаи их гибели в ходе боевых действий.

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что данный вопрос следует задавать представителям Минобороны РФ.



Также в беседе с журналистами Песков анонсировал выступление главы государства на расширенном заседании коллегии Минобороны в понедельник, 16 декабря.

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RP: ВСУ отступают у Красноармейска под натиском ВС РФ
16 декабря 2024, 13:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ вынуждены отступать в районе Красноармейска под натиском российских сил. Такие данные приводит польское издание Rzeczpospolita.
По данным издания, украинский конфликт вступил в завершающую стадию. Сейчас бои идут в восточных окрестностях Красноармейска.

«Украинцы отступают под натиском российской армии, темп продвижения русских является рекордным с начала спецоперации в феврале 2022 года», — говорится в статье.

16 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ попытались контратаковать российские позиции на красноармейском направлении, но понесли большие потери и позволили бойцам ВС РФ продвинуться еще дальше.

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В Кремле раскрыли отношение Украины к переговорам с РФ
Песков: Украина все еще отказывается от переговоров с Россией
16 декабря 2024, 13:01

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Украина продолжает отказываться от мирных переговоров с Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока вы знаете, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров. Фактически, документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил», — сказал Песков.
Ранее газета The New York Times писала, что избранный президент США Дональд Трамп никогда не удовлетворит требования Украины предоставить ей гарантии безопасности США, которые она выдвигает вместо ранее звучавших требований пригласить её в НАТО.

Издание отмечает, что Трамп стремится завершить конфликт, не взяв на себя ответственность за защиту Украины, а также сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом.

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МО РФ раскрыло потери ВСУ в зоне действий «Днепра»
МО РФ: ВСУ потеряли более 55 боевиков в зоне действий «Днепра»
16 декабря 2024, 12:49

Фото: iStock/aapsky

Бойцы группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад ВСУ, двум бригадам теробороны», — говорится в сообщении МО РФ.

Уточняется, что ВС РФ поразили живую силу ВСУ возле Новоандреевки Запорожской области, а также у Антоновки, Янтарного и Никольского Херсонской области.

Противник потерял не менее 55 человек живой силы. Кроме того, были уничтожены два автомобиля, американская 155-мм гаубица М777 и два 152-мм орудия Д-20. Также российские бойцы уничтожили четыре склада боеприпасов.

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Расчёт FPV-дронов группировки войск «Днепр» подбил десантную лодку ВСУ
16 декабря 2024, 12:15

Фото: iStock/NiseriN

Расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» минувшей ночью подбил десантную лодку ВСУ, двигавшуюся по Днепру около одного из мостов у Херсона. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир подразделения БПЛА с позывным «Хабр».
Отмечается, что операторы дронов обнаружили украинскую десантную лодку в акватории Днепра. Было принято решение нанести удар. Он был зафиксирован разведывательным коптером, который оборудован тепловизионной и ночной камерой. В результате успешного удара дрона цель была ликвидирована.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаковать российские позиции на красноармейском направлении. В результате они понесли большие потери и позволили ВС РФ продвинуться дальше.

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Армия России освободила Елизаветовку в ДНР
16 декабря 2024, 12:14

Фото: iStock/macky_ch

Армия России освободила населенный пункт Елизаветовка в ДНР от присутствия украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Кроме того, российские военные поразили вражеские формирования двух механизированных, аэромобильной, ДШБ ВСУ, а также две бригады теробороны возле Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахова и Дачного в ДНР. Потери противника составили порядка 345 человек.


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Каллас: страны ЕС не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину
16 декабря 2024, 11:51

Фото: iStock/artJazz

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
«Чтобы отправить миротворцев в Украину, там должен быть мир. Однако, если вы смотрели интервью министра Лаврова Такеру Карлсону, то он прямо говорит, что Россия не отступит от своих целей», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что обсуждать отправку миротворцев нельзя обсуждать, пока конфликт продолжается.

1 декабря Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. По ее словам, Европейский союз мог бы «сыграть свою роль», если бы между сторонами украинского конфликта было достигнуто соглашение о прекращении огня.


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#конфликт
#соглашения
#интервью
#мир
#ес
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Комбат Азак рассказал о прорыве российских войск под Курахово
16 декабря 2024, 11:17

Фото: istockphoto/zabelin

Взятие населённого пункта Максимильяновка существенно облегчило дальнейшее продвижение российских войск в сторону Курахово. Об этом рассказал командир 102 полка 150-й дивизии с позывным Азак.
В разговоре с РИА Новости офицер подчеркнул, что Максимильяновка была сильно укреплена, противник серьёзно готовился к обороне. Опорные пункты и пулемётные точки были оборудованы практически на каждом перекрёстке, чтобы была возможность вести огонь в разных направлениях. Между домами украинцы прорыли траншеи, а подвалы зданий соединяли подземными ходами.

«Особо любили укрываться в подвалах социальных объектов — детских садов, школ, поликлиник, домов культуры», — с недоброй и кривоватой улыбкой вспоминал комбат.

Было понятно, что Максимильяновка является ключевым плацдармом для последующего штурма Курахово, добавил сослуживец Азака, командир роты с позывным Сократ. С присущей ему мудростью офицер отметил, что именно после взятия этого небольшого населённого пункта появилась возможность охвата Курахово с флангов. Именно поэтому противник так старался его удержать.

«Однако не удалось, вышло по-нашему», — на этот раз с широкой и искренней улыбкой заключил Азак.

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#всу
#школа
#новости
#детсад
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«Финальная фаза»: В США заявили о скором завершении конфликта на Украине
NYT: украинский конфликт вступает в финальную фазу
16 декабря 2024, 11:15

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине вступает в финальную фазу и может завершиться уже в ближайшее время, пишет New York Times.
«Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может быть финальной, а сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо», — говорится в статье.

Автор также пишет о плачевной ситуации ВСУ на поле боя, нехватке личного состава и территориальных потерях Украины с лета текущего года.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что заморозка конфликта на Украине даст США шанс перераспределить силы, чтобы ударить вновь. Бывший морпех уточнил, что Соединённые Штаты Америки хотят подчинить себе весь мир и не остановятся ни перед чем в своем противостоянии Российской Федерации, Китаю и Ирану.

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#сша
#конфликт
#операции
#мир
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В Красноярске воспитатель детдома избивала трёх мальчиков
В Красноярске воспитателя детдома подозревают в избиении трёх мальчиков 5-7 лет
16 декабря 2024, 11:13

Фото: iStock/alexkich

В отношении воспитательницы Красноярского детского дома №1 возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с детьми, а именно с тремя мальчиками, женщину задержали. Об этом сообщают в пресс-службе регионального СК РФ.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время подозреваемую допросят, чтобы выяснить обстоятельства совершенного ею преступления.

По данным СК, с сентября 2023 по декабрь 2024 год воспитательница применяла физическую силу к трём мальчикам в возрасте от 5 до 7 лет. Также она не желала заниматься их обучением, воспитанием.

Женщина работает в детдоме с октября 2021 года. Следствие продолжается, необходимо выяснить, поступали ли жалобы от других воспитанников детского дома.

В Новой Москве 14 декабря произошла страшная трагедия: няня вышла на прогулку со своим 9-летним воспитанником, но по дороге домой они попали под колёса автомобиля Porsche, за рулём которого была 49-летняя женщина. Ребёнок умер от полученных травм.

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#красноярский край
#детские дома
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