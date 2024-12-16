Песков высказался о якобы гибели северокорейских бойцов в Курской области

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы гибели северокорейских военных в Курской области. Представитель Кремля переадресовал вопрос по этой теме в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Песков отказался комментировать сведения о появлении бойцов из Северной Кореи в российском приграничном регионе и случаи их гибели в ходе боевых действий.
Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что данный вопрос следует задавать представителям Минобороны РФ.
Также в беседе с журналистами Песков анонсировал выступление главы государства на расширенном заседании коллегии Минобороны в понедельник, 16 декабря.
Читайте также:
В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО
Сотни убитых бойцов ВСУ: раскрыта правда о спецназе КНДР под Курском, видео боя под Плехово, заявления военкоров
«Это берсерки»: в Курской области высоко оценили боевые качества военных из КНДР
Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что данный вопрос следует задавать представителям Минобороны РФ.
Также в беседе с журналистами Песков анонсировал выступление главы государства на расширенном заседании коллегии Минобороны в понедельник, 16 декабря.
Читайте также:
В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО
Сотни убитых бойцов ВСУ: раскрыта правда о спецназе КНДР под Курском, видео боя под Плехово, заявления военкоров
«Это берсерки»: в Курской области высоко оценили боевые качества военных из КНДР
Анастасия Чинкова