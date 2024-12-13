Сотни убитых бойцов ВСУ: раскрыта правда о спецназе КНДР под Курском, видео боя под Плехово, заявления военкоров

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Бойцы Корейской Народно-Демократической Республики принимали участие в боях за Плехово, который был освобождён в начале декабря. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. О том, действительно ли в зоне СВО выполняют боевые задачи спецподразделения северокорейских солдат расскажет «Радио 1».
Военкор Котенок сообщил о военных КНДР под Курском
По словам военного корреспондента, спецназ КНДР действительно принимал участие в боях за Плехово, который был захвачен силами специальных операций КНДР в начале декабря. Котенок отметил, что операция заняла около двух с половиной часов и прошла успешно. Бойцы забрали с собой как убитых, так и раненых с передовой. Кроме того, он сообщил, что спецназ КНДР не захватывал пленных во время боев за Плехово и намерен продолжать эту практику в будущем.
Ранее военкор Владимир Романов подтвердил информацию о том, что северокорейские подразделения принимали участие в боевом столкновении в селе Плехово, расположенном в Курской области. По его информации, бойцы КНДР быстро захватили населенный пункт, вытеснив ВСУ, при этом более 300 украинских военнослужащих было уничтожено.
Эти сведения подтвердил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, который отметил, что северокорейские формирования называют себя разведывательными батальонами, а не спецназом, хотя они оснащены только легким вооружением.
Видео с бойцами КНДР в Плехово
После сообщений о штурме Плехово в интернете появилось видео с предполагаемыми участниками боев. На записи видно, как группа бойцов движется по заснеженной дороге, вероятно, эвакуируя раненых. Определить их этническую принадлежность невозможно, однако заметно, что боевые действия в поселке завершены — улицы пусты, и ни российских, ни украинских военных там не наблюдается.
Военный аналитик Борис Рожин ранее упоминал о «боевом крещении» северокорейских военных, отметив их успешную демонстрацию военной подготовки, которой мог бы гордиться лидер КНДР Ким Чен Ын. В то же время официального подтверждения участия северокорейских военных в боевых действиях в Курской области от Министерства обороны России пока не поступало.
Соглашение с КНДР
Напомним, что 4 декабря вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который, по словам представителей МИД РФ, направлен на создание справедливого многополярного мира и является бессрочным.
«В случае возникновения угрозы вооруженной агрессии со стороны третьих стран против одной из сторон Договора будут проводиться консультации для согласования возможных мер поддержки. (...) Если Россия или КНДР подвергнутся вооруженному нападению со стороны одного или нескольких государств, стороны незамедлительно предоставят военную или иную необходимую помощь», — говорится в документе.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул, что США должны учитывать Договор между Москвой и Пхеньяном.
«Теперь США и их союзники должны принимать во внимание потенциальные разрушительные последствия в случае развязывания открытой агрессии против наших стран», — добавил дипломат.
Российский военкор заявил о решении спецназа КНДР не брать пленных в боях под Курском
Разоблачение слухов о военных из КНДР
Военный корреспондент Юрий Подоляка сообщил в своем телеграм-канале, что слухи о легендарном спецназе КНДР в курском приграничье немного преувеличены.
«Жаль, что нашим некоторым блогерам очень хочется [похвастаться] своей осведомлённостью. Но это, видимо, неизбежно. Хотя с учётом задержки, которая у них присутствует, осведомлённость у них так себе. По этой же причине не буду детализировать обстоятельства той операции, скажу лишь, что корейцы реально показали себя крутыми бойцами (а то, что написано у первого блогера, начавшего эту тему освещать, не совсем соответствует действительности. Ура-патриотизм тут не нужен. Не было никаких сотен убитых ВСУшников и молниеносной атаки без потерь). Но, как бы там ни было, корейцы парни смелые, инициативные», — заявил он.
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Анастасия Хохлова