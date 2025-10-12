«Все проспали»: в Киеве заявили о фатальной ошибке Зеленского

12 октября 2025, 08:49

Соскин: Трамп дистанцируется от Зеленского и украинского кризиса

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп начал дистанцироваться от Владимира Зеленского и конфликта на Украине. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.





По его словам, Зеленский имел реальный шанс урегулировать ситуацию после встречи Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, однако упустил эту возможность.

«Вот сейчас произошло колоссальной важности событие: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше», — заявил политик.