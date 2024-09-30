Песков заявил о преднамеренной охоте ВСУ за российскими журналистами

Фото: сайт Кремля
Российские военные корреспонденты в зоне проведения специальной военной операции работают в условиях повышенной опасности. Они часто становятся объектами преднамеренных атак со стороны ВСУ.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранение корреспондента «Известий» Дениса Кулаги при атаке украинского дрона. Накануне журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.
Представитель Кремля отметил, что военнослужащие ВСУ ничем не гнушаются, устраивая целенаправленную охоту на российских военкоров. Он пожелал Кулаге скорейшего выздоровления, а всех его коллег в зоне спецоперации призвал быть особенно внимательными и осторожными при выполнении своих профессиональных обязанностей.
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Александр Бойцов