Военкор «Известий» Денис Кулага получил ранение в зоне СВО

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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР.
Предварительно издание отмечает, что журналист ехал на квадроцикле со съёмок. В какой-то момент в транспортное средство ударил украинский FPV-дрон.
В результате прилёта военкор получил осколочные ранения обеих ног, множественные ожоги и переломы нижних конечностей. При этом, несмотря на ранения, он помогал оказывать первую помощью офицерам сопровождения, которые также пострадали от удара.
Сейчас Кулага находится в госпитале. По словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Военкор поблагодарил медиков, которые оперативно пришли ему на помощь.
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В результате прилёта военкор получил осколочные ранения обеих ног, множественные ожоги и переломы нижних конечностей. При этом, несмотря на ранения, он помогал оказывать первую помощью офицерам сопровождения, которые также пострадали от удара.
Сейчас Кулага находится в госпитале. По словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Военкор поблагодарил медиков, которые оперативно пришли ему на помощь.
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Анастасия Чинкова