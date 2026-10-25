Песни для нового альбома Долиной «сгорели» из-за сбоев в облачном хранилище «Яндекса»
Директор Пудовкин: Готовые к выпуску песни Долиной «сгорели» в облаке «Яндекса»
Готовые к выпуску песни для нового альбома народной артистки РФ Ларисы Долиной пропали из облачного хранилища «Яндекса». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.
Напомним, что сбои в работе сервисов «Яндекса» в октябре произошли после атак украинских беспилотников на дата-центры компании во Владимире, Калуге и Сасово Рязанской области. Сейчас проблемы устраняются и привычная деятельность «Яндекса» постепенно нормализуется.
«Действительно, песни «полетели», в том числе из нового альбома Ларисы Долиной. Мы готовили премьеру, релиз новой песни «Крылья», вторая песня «Я метель, ты оттепель», она выйдет синглом — все «сгорело» на облаке», — объяснил Пудовкин.При этом он отметил, что ничего удивительного в подобных неприятных неожиданностях нет. Они время от времени случаются. Как продюсер с 35-летним стажем, Пудовкин заранее продублировал важные материалы на жёстком диске. Хотя треки находятся там в виде отдельных звуковых дорожек, они на месте. Композиции Долиной будут заново собраны и выпущены в ближайшее время.