Песни для нового альбома Долиной «сгорели» из-за сбоев в облачном хранилище «Яндекса»

25 октября 2026, 04:06

Директор Пудовкин: Готовые к выпуску песни Долиной «сгорели» в облаке «Яндекса»

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Готовые к выпуску песни для нового альбома народной артистки РФ Ларисы Долиной пропали из облачного хранилища «Яндекса». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.





Напомним, что сбои в работе сервисов «Яндекса» в октябре произошли после атак украинских беспилотников на дата-центры компании во Владимире, Калуге и Сасово Рязанской области. Сейчас проблемы устраняются и привычная деятельность «Яндекса» постепенно нормализуется.





«Действительно, песни «полетели», в том числе из нового альбома Ларисы Долиной. Мы готовили премьеру, релиз новой песни «Крылья», вторая песня «Я метель, ты оттепель», она выйдет синглом — все «сгорело» на облаке», — объяснил Пудовкин.