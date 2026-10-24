SHAMAN пригласил незрячего участника шоу «Голос. Дети» спеть дуэтом в Кремле

24 октября 2026, 23:17

SHAMAN пригласил участника шоу «Голос. Дети» Романа выступить на его концерте в Кремле

SHAMAN/Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Незрячий участник шоу «Голос. Дети» Роман Башинский получил приглашение выступить дуэтом с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на его юбилейном концерте в Кремле. Об этом известный российский исполнитель рассказал в своём Telegram-канале.





Недавно восьмилетний Рома выступил на шоу «Голос. Дети» с песней «Моя Россия» — его номер впечатлил всех наставников. Несмотря на свою особенность, мальчик занимается музыкой с раннего детства и является воспитанником Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая.





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«Смотрел твоё выступление и вспоминал собственное участие в шоу «Голос». Знаю, сколько волнения, труда и надежд стоит за этими минутами на сцене. Поэтому от всей души желаю тебе удачи, сил и веры в себя!» — заявил Дронов.