SHAMAN пригласил незрячего участника шоу «Голос. Дети» спеть дуэтом в Кремле
SHAMAN пригласил участника шоу «Голос. Дети» Романа выступить на его концерте в Кремле
Незрячий участник шоу «Голос. Дети» Роман Башинский получил приглашение выступить дуэтом с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на его юбилейном концерте в Кремле. Об этом известный российский исполнитель рассказал в своём Telegram-канале.
Недавно восьмилетний Рома выступил на шоу «Голос. Дети» с песней «Моя Россия» — его номер впечатлил всех наставников. Несмотря на свою особенность, мальчик занимается музыкой с раннего детства и является воспитанником Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая.
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SHAMAN поздравил Романа, отмечая, что знаком с ним уже несколько лет. Он не раз видел маленького поклонника на своих концертах. Сейчас заслуженный артист РФ с радостью и гордостью следит за успехами и достижениями Башинского.
«Смотрел твоё выступление и вспоминал собственное участие в шоу «Голос». Знаю, сколько волнения, труда и надежд стоит за этими минутами на сцене. Поэтому от всей души желаю тебе удачи, сил и веры в себя!» — заявил Дронов.Он пригласил Башинского 22 ноября на большой концерт «35/Лучшее» в Государственном Кремлевском дворце, чтобы вместе спеть там песню «Моя Россия».