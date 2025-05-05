Певица Монеточка* закрывает бизнес в России

Певица Монеточка* (Фото: Instagram**, @monetochkaliska)
Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) решила отказаться от бизнеса в России: она подала заявку на его ликвидацию.
Как сообщает телеграм-канал Mash, за 26-летней артисткой числилось ИП, связанное с деятельностью в области искусств — оформление концертов и контрактов. В прошлом году Монеточка* открыла новую фирму в Литве. Компания, зарегистрированная в Вильнюсе, указана как организатор её концертного тура.
Напомним, что певица с мужем уехали из России в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции на Украине. Эмиграция стала для неё не просто переездом, а откровенным политическим манифестом — артистка открыто осудила действия российских властей и начала активно поддерживать Украину.
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*признаны в России иноагентами.
**запрещён в РФ.
Напомним, что певица с мужем уехали из России в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции на Украине. Эмиграция стала для неё не просто переездом, а откровенным политическим манифестом — артистка открыто осудила действия российских властей и начала активно поддерживать Украину.
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*признаны в России иноагентами.
**запрещён в РФ.
Анастасия Чубина