Певица София Ротару отказалась от выступлений за повышенные гонорары из-за СВО

17 сентября 2025, 11:56

София Ротару (фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Эстрадная певица София Ротару приостановила гастроли и выступления на корпоративных мероприятиях как минимум до окончания СВО. По данным Telegram-канала Mash, несмотря на регулярные предложения от организаторов, в том числе от украинских миллионеров с завышенными гонорарами, певица отказывается выходить на сцену.