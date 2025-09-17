Достижения.рф

Певица София Ротару отказалась от выступлений за повышенные гонорары из-за СВО

София Ротару (фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Эстрадная певица София Ротару приостановила гастроли и выступления на корпоративных мероприятиях как минимум до окончания СВО. По данным Telegram-канала Mash, несмотря на регулярные предложения от организаторов, в том числе от украинских миллионеров с завышенными гонорарами, певица отказывается выходить на сцену.



Причина – все её музыканты и часть команды сейчас участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Выступать без них Ротару не намерена, а искать замену не пытается. После начала СВО артистка полностью оборвала связи с Россией, вместе с семьёй сменила российские номера на украинские, закрыла гастроли и активно поддерживает Украину в соцсетях, публикуя посты и собирая донаты в местные фонды. Сейчас певица почти исчезла из медийного пространства.

Ранее сообщалось, что Ротару смогла продать свою московскую недвижимость за 65 миллионов рублей после пяти лет безуспешных попыток. Также в 2023 году власти планировали национализировать её ялтинский отель и выставить его на торги.

Анастасия Чинкова

