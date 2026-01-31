Певица Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт
Певица Ёлка сменила гражданство. Как сообщает Telegram-канал Mash, она получила российский паспорт, отказавшись от украинского.
Настоящее имя артистки — Елизавета Иванцив. Ей 43 года. Она известна хитами «Прованс» и «На большом воздушном шаре». Ранее певица вышла замуж за 36-летнего музыканта из Одессы Рождена Ануси. Смена гражданства предшествовала бракосочетанию.
Ранее у Иванцив, которая родом из Ужгорода, возникли сложности с ведением бизнеса в России в связи с истечением срока действия её украинского паспорта. Оформить новый документ в условиях СВО она не смогла. Это привело к закрытию её компании из-за проблем с документами. Представитель певицы не стал комментировать эту информацию.
