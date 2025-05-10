Певицу Анну Нетребко объявили в розыск

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)
Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко из-за отказа предоставить доступ в её квартиру в Санкт-Петербурге. Власти намерены провести проверку на предмет возможной незаконной перепланировки в жилье, расположенном на улице Союза Печатников, сообщает SHOT.
Решение суда об обязательном допуске коммунальных служб в квартиру 53-летней артистки было вынесено после почти двух лет разбирательств по инициативе администрации Адмиралтейского района. В случае дальнейшего игнорирования требований суда, Нетребко грозит ежемесячная неустойка в размере 20 тысяч рублей.
У певицы остаются ещё две квартиры в России, однако пока проверка их не затрагивает.
Напомним, Анна Нетребко покинула страну после начала специальной военной операции и выступила с критикой в её адрес. В течение длительного времени она не появлялась на сцене, однако недавно стало известно о возможном выступлении певицы в сентябре в лондонском театре Ковент-Гарден.
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У певицы остаются ещё две квартиры в России, однако пока проверка их не затрагивает.
Напомним, Анна Нетребко покинула страну после начала специальной военной операции и выступила с критикой в её адрес. В течение длительного времени она не появлялась на сцене, однако недавно стало известно о возможном выступлении певицы в сентябре в лондонском театре Ковент-Гарден.
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Дайана Хусинова