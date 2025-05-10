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Певицу Анну Нетребко объявили в розыск

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)

Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко из-за отказа предоставить доступ в её квартиру в Санкт-Петербурге. Власти намерены провести проверку на предмет возможной незаконной перепланировки в жилье, расположенном на улице Союза Печатников, сообщает SHOT.
Решение суда об обязательном допуске коммунальных служб в квартиру 53-летней артистки было вынесено после почти двух лет разбирательств по инициативе администрации Адмиралтейского района. В случае дальнейшего игнорирования требований суда, Нетребко грозит ежемесячная неустойка в размере 20 тысяч рублей.

У певицы остаются ещё две квартиры в России, однако пока проверка их не затрагивает.

Напомним, Анна Нетребко покинула страну после начала специальной военной операции и выступила с критикой в её адрес. В течение длительного времени она не появлялась на сцене, однако недавно стало известно о возможном выступлении певицы в сентябре в лондонском театре Ковент-Гарден.

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У границы Курской области видели наемников западных ЧВК
«Архангелы спецназа»: ВСУ послали наемников западных ЧВК к Курской области
10 мая 2025, 11:46

Фото: istockphoto/N-sky

Иностранных наемников западных частных военных компаний (ЧВК) к границе Курской области отправили боевики ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Архангелы спецназа».
«Ситуация в <...> приграничье для украинской стороны складывается не то чтобы очень хорошо, из-за чего туда были переброшены резервы. Но и этого не особо хватило, поэтому <...> в работу вступили частные военные компании», — сказано в публикации.
Уточняется, что в указанной зоне были представители британской, эстонской, литовской и польской ЧВК.

Накануне в МО РФ заявляли, что формирования ВСУ нарушили перемирие, продолжив боевые действия. Перемирие продолжится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Режим тишины объявил президент России Владимир Путин по случаю празднования 80-летия Победы.

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#новости
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Названо условие согласия России на размещение иностранных войск на Украине
Быстрицкий: Москва может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине
10 мая 2025, 11:30

Фото: istockphoto/Diy13

Москва может согласиться на присутствие иностранных войск на украинской территории, если это не будет угрожать безопасности России. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава совета клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
Эксперт уточнил, что оптимальным сценарием для Москвы было бы включить мирные соглашения в один международный документ о безопасности в Европе.

«Без новых контуров глобальной безопасности устойчивых решений быть не может. В других условиях любой военный контингент — фактор риска. О паритете времен холодной войны говорить не приходится. Если вы утверждаете, что России должно быть нанесено поражение, ваши войска не могут считаться ни гарантом, ни арбитром», — сказано в материале.
После начала российско-американского диалога в феврале этого года, европейские лидеры вместе с Владимиром Зеленским продолжают настаивать на антироссийских санкциях и прочих недружественных мерах. Таким образом они хотят «принудить Россию к миру через силу».

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#мир
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#сво
#конфликт
#новости
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Группа компаний «БИОЭН» отправила на СВО автомобили и квадроциклы
Глава группы компаний «БИОЭН» Олег Максимов: в зону СВО отправлены 23 авто
10 мая 2025, 10:43

Фото: (кадр из эфира ТК 360)

Колонна из автомобилей УАЗ — классические «буханки» и «Патриоты», окрашенные в защитные цвета и украшенные праздничными ливреями с триколором, покинули столичный регион. Руководитель группы компаний «БИОЭН» Олег Максимов сообщил, что организацией было принято решение провести автопробег, закупить помощь бойцам СВО.
«Руководство компании приняло решение организовать такой автопробег, закупить гуманитарную помощь нашим бойцам на фронт. 23 автомобиля у нас с вами высокой проходимости – это автомобили УАЗ различных модификаций, оборудованные кондиционерами. Некоторые машины у нас с кузовами для того, чтобы мы могли в них, например, перевозить боекомплекты для бойцов. Все машины у нас укомплектованы современными средствами радиоэлектронной борьбы для того, чтобы дроны противника не могли поразить движущийся автомобиль. Дополнительно автомобили оснащены дрон-детекторами. То есть машина практически готова к тому, чтобы на линию столкновений прийти и сразу поступить в работу», – подчеркнул Олег Максимов.
Также в зону СВО отправятся 5 квадроциклов.

Руководитель группы компаний «BIOEN» Олег Максимов Фото: (кадр из эфира ТК 360)

«Квадроцикл – очень актуальный элемент летом для передвижения штурмовиков. Пять квадроциклов новых мы направляем также в подразделения, которые осуществляют фактически боевые действия», – добавил Олег Максимов.

Он также подчеркнул, что уже не первый раз компания отправляет квадроциклы на линию фронта, получает обратную связь от бойцов. В настоящее время груз прибыл на Донецкую землю и был передан получателю: 14-ой отдельной арт бригаде «Кальмиус», Спецназу «Ахмат», Добровольческому подразделению «Архангел» и другим батальонам.

Боец с позывным «Архип», который несёт службу на Часовоярском направлении, отметил, что такая помощь своевременна и востребована. Заместитель командира добровольческого подразделения «Архангел» рассказал, что бойцам ставят задачи, для которых эта техника, необходима как золото.

«Прекрасно, когда есть компании... это очень своевременно и очень помогает фронту», – подчеркнул боец.

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Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае вооружённого нападения Запада
10 мая 2025, 09:50

Ким Чен Ын (фото: РИА Новости / Владимир Смирнов)

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности предоставить России военную помощь в случае нового вооружённого конфликта, спровоцированного странами Запада. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Если американские и западные приспешники, дешевки с бракованным оружием не откажутся от идеи военного вторжения в братскую Российскую Федерацию и снова нападут, я с радостью и без каких-либо сомнений отдам приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения вооруженного нападения в соответствии с положениями и духом договора между КНДР и РФ», — отметил Ким Чен Ын.

Он также выразил обеспокоенность возможной эскалацией со стороны Украины и отметил, что за её действиями могут последовать и союзники США, в частности военные Южной Кореи.

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Украина многократно нарушила перемирие и попыталась прорваться на территорию РФ: последние новости СВО на 10 мая
10 мая 2025, 09:38

Фото: iStock/specnaz-s

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

ВС РФ освободили два населенных пункта


В ходе наступательных операций подразделения войсковой группировки «Центр» освободили населенные пункты Лысовка и Троицкое, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики. В результате боевых действий противник понес значительные потери в личном составе и военной технике. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы


По данным российского оборонного ведомства, украинские боевики 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы. ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии фронта.

Противник осуществил 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). В Минобороны РФ добавили, что ВСУ произвели 3052 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.


Сумское направление


В приграничном районе Курской области, вблизи поселка Теткино, сохраняется напряженная обстановка — украинские подразделения не оставляют попытки прорвать российскую границу. Стоит отметить, что ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных результатов.

Основные направления атак украинской армии проходят со стороны населенных пунктов Рыжевка и Будки. По противнику регулярно наносится огневое поражение, в том числе с применением авиации. Подобные действия подразделений ВСУ фиксируются и вблизи населенного пункта Новый Путь.

Покровское (Красноармейское) направление


ВСУ не соблюдают режим прекращения огня на Покровском направлении. По данным военкоров, украинские боевики активно действуют в районе населенных пунктов Удачное и Котллино. Передовые штурмовые группы российских войск закрепились в Перше Травня (Леонтовичи).

Богатырское направление


Группировка войск «Восток» до начала перемирия продолжала активную работу на Богатырском направлении и, значительно продвинулась в посёлке в восточной части и закрепилась в южной. В районе села Отрадного подразделения российской армии приблизились к юго-восточной части.

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