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Пиар-победа: Как план США по помощи Украине расколол союзников в ЕС

Politico: План США по использованию российских активов расколол союзников
26 мая 2024, 09:17
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

План Соединённых Штатов по предоставлению замороженных российских активов на помощь Украине вызвал раскол в рядах союзников, об этом пишет издание Politico.
«После нескольких месяцев разногласий министры финансов, собравшиеся в Италии, попытались продемонстрировать единый фронт, но возникли трещины, поскольку страны ЕС продемонстрировали лишь вялую поддержку этого плана», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

Уточняется, что члены Европейского союза обеспокоены перспективой оплаты украинских счетов, в том случае если Киев не сможет закрыть свои долги самостоятельно. Вашингтон же при любом раскладе получит свою «пиар-победу».



В Politico подчеркнули, что ряд европейских стран потребовал от Америки гарантии выплаты её части денежных средств.

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