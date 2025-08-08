Сотни бойцов ВСУ попали в огневое кольцо ВС РФ на Константиновском направлении

08 августа 2025, 10:17

Mash: не менее 600 бойцов ВСУ попали в огневое кольцо ВС РФ

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Не менее 600 военнослужащих ВСУ, включая бойцов «Азова»*, оказались в огневом кольце в районе Константиновского направления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.