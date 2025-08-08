Сотни бойцов ВСУ попали в огневое кольцо ВС РФ на Константиновском направлении
Не менее 600 военнослужащих ВСУ, включая бойцов «Азова»*, оказались в огневом кольце в районе Константиновского направления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что украинские подразделения замкнуты между селами Александра-Калиново и Клебан-Бык. Они попали в диаметр окружения семь на четыре километра. В условиях активного наступления российских войск солдаты ВСУ отступают в сторону водохранилища в парке Клебан-Бык.
Также уточняется, что украинских солдат в большинстве загнали в лес и наносят удары самоходными артиллерийскими установками.
Обстановка остаётся напряжённой, ведутся бои за контроль над стратегически важными участками местности.
