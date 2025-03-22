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Бойцы ВС РФ удерживают под контролем все приграничные села в Краснояружском районе Белгородской области, ВСУ пытались прорваться в российский регион, но атаки были отражены. Об этом сообщает Pravda.Ru. Населенные пункты, как отмечается, контролируют силы группировки войск «Север» российской армии.
«Сейчас противник пытается пробраться к окраине Демидовки у ручья Сухой. Сам населенный пункт разрушен. Средства дистанционного поражения работают по ВСУ тут и по тылам бандеровцев. В Демидовке враг не закрепился. Часть групп ВСУ — по 2-3 человека, которым поставлена задача зайти в село, чтобы сделать селфи, разбежались по посадкам», — пишет издание.В то же время в зоне СВО украинские боевики пытались добить собственного раненого солдата, который хотел сдаться в плен российским военным. Как рассказал RT сам пленный Николай Горошенко, российский дрон увидел, что тот хочет сдаться в плен, сбросил ему еду и воду, а после повел через минное поле.
«Однако ВСУ атаковали своего же солдата кассетными боеприпасами, тем самым заминировав местность вокруг него. Благодаря российским военнослужащим украинец смог дойти до точки эвакуации и сдаться в плен», — отмечает телеканал.Читайте также:
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Данил Пономарев