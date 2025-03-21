«Что-то здесь не так»: Российский дрон-разведчик заснял убегающего солдата ВСУ, замаскированного под куст

Фото: istockphoto/oatawa
Российский дрон-разведчик заснял на камеру убегающего из приграничного района Курской области украинского солдата. Для маскировки отважный воин вторжения из неизвестного подразделения ВСУ нацепил на себя довольно-таки ветвистый куст.
Соответствующие кадры опубликовало министерство обороны РФ. Операторы БПЛА в составе разведроты подразделения ВС РФ проводили воздушную разведку в Сумской области Украины. Внезапно они увидели на дороге, проходящей через изрытое тяжёлой бронированной техникой поле довольно необычную картину: со стороны Курской области открытое пространство старался как можно быстрее пересечь... раскидистый куст.
Немного сместив панораму и максимально приблизив изображение, удалось рассмотреть, что зелёным насаждением постарался прикинуться украинский военнослужащий, бегом эвакуирующийся из курского приграничья. После этого эпизода недавний случай с солдатом ВСУ, переодевшимся в бабушку, чтобы незаметно покинуть Суджу, уже не кажется удивительным.
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«Что-то здесь не так», — стало понятно оператору российского дрона.
Немного сместив панораму и максимально приблизив изображение, удалось рассмотреть, что зелёным насаждением постарался прикинуться украинский военнослужащий, бегом эвакуирующийся из курского приграничья. После этого эпизода недавний случай с солдатом ВСУ, переодевшимся в бабушку, чтобы незаметно покинуть Суджу, уже не кажется удивительным.
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Александр Бойцов