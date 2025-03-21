Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Что-то здесь не так»: Российский дрон-разведчик заснял убегающего солдата ВСУ, замаскированного под куст

«Что-то здесь не так»: Российский дрон-разведчик заснял убегающего солдата ВСУ, замаскированного под куст

Дрон-разведчик ВС РФ заснял убегающего солдата ВСУ, замаскированного под куст
Фото: istockphoto/oatawa

Фото: istockphoto/oatawa

Российский дрон-разведчик заснял на камеру убегающего из приграничного района Курской области украинского солдата. Для маскировки отважный воин вторжения из неизвестного подразделения ВСУ нацепил на себя довольно-таки ветвистый куст.
Соответствующие кадры опубликовало министерство обороны РФ. Операторы БПЛА в составе разведроты подразделения ВС РФ проводили воздушную разведку в Сумской области Украины. Внезапно они увидели на дороге, проходящей через изрытое тяжёлой бронированной техникой поле довольно необычную картину: со стороны Курской области открытое пространство старался как можно быстрее пересечь... раскидистый куст.

«Что-то здесь не так», — стало понятно оператору российского дрона.

Немного сместив панораму и максимально приблизив изображение, удалось рассмотреть, что зелёным насаждением постарался прикинуться украинский военнослужащий, бегом эвакуирующийся из курского приграничья. После этого эпизода недавний случай с солдатом ВСУ, переодевшимся в бабушку, чтобы незаметно покинуть Суджу, уже не кажется удивительным.






Читайте также:

ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область

Бои в Белгородской области, наступление ВС РФ под Курском и успехи в Купянске: последние новости СВО

Боец «Ахмат»: солдат ВСУ пытался покинуть Суджу, переодевшись в бабушку
#бпла
#кадры
#всу
#вс рф
#курская область
#дрон
Один мирный житель погиб и двое ранены во время атак БПЛА в Белгородской области
Гладков: в Белгородской области при атаках БПЛА один человек погиб и два ранены
21 марта 2025, 17:57

Фото: iStock/sudok1

Один мирный житель погиб, ещё двое получили ранения в Ракитянском районе и Валуйском округе Белгородской области во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«<…> в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков», — написал губернатор Белгородской области.
Он добавил, что ещё один мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую больницу.

Кроме этого, по словам Гладкова, в районе хутора Лобковка Валуйского округа в результате взрыва дрона был ранен мужчина. С осколочными непроникающими ранениями грудной клетки и осколочными ранениями ног пострадавшего доставили в Валуйскую ЦРБ.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область.

Читайте также:

Стало известно, каким образом ВСУ подорвали ГИС «Суджа»

Минобороны назвало число потерянных танков ВСУ в боях на курском направлении

«Дрожала вся Одесса»: военэксперт назвал причину мощного удара по городу
#губернатор
#всу
#смерть
#белгородская область
#украина
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ночные Волки» сняли клип для песни, сочинённой бойцами из Шатуры
21 марта 2025, 17:24

Фото: из личного архива военнослужащего

Участники спецоперации из Шатуры во время службы написали песню, клип для которой снял мотоклуб «Ночные Волки». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
В редкие моменты, находясь на лечении или на кратковременном отдыхе, бойцы находят время для творчества. Военный с позывным «Оборотень» участвовал в обороне Донбасса с 2014 года и сейчас находится на передовой. Несколько раз был контужен, почти потерял слух. Вместе с боевым товарищем с позывным «ТокеЛау» пишет песни о войне. На одну из них сняли клип «Ночные Волки».

Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов высоко оценил творчество шатурских военных.
«Песня связана с воспоминаниями о клубной жизни, о Русской дороге, о нашей поддержке СВО и стремлении послужить Отечеству», – прокомментировал Залдастанов видеоряд на стихи песни «Песня из окопа. Война».
Он пожелал бойцам защитить Россию, прославить клуб и остаться живыми.

Читайте также:

Глава муниципального округа Шатура оценил состояние детского сада №30

Шатуряне задали вопросы специалистам МосОблЕИРЦ на Дне открытых дверей

Ученикам дошкольного отделения лицея в Шатуре напомнили о правилах дорожного движения
#шатура
#сво
#спецоперация
#боец
#военные
#творчество
#песня
#мотоцикл
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гости из Раменского дали концерт для бойцов в военном госпитале
21 марта 2025, 16:24

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Сотрудники Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа и муниципального Комитета семей воинов Отечества посетили в госпитале находящихся на лечении военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.
«В рамках социально значимого проекта «Спасибо тебе, солдат» прошёл концерт, собравший артистов культурных учреждений Раменского муниципального округа. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы позволить пациентам отдохнуть от лечения, вспомнить о мирной жизни, о доме и осознать, что они не одиноки в своей борьбе», – говорится в сообщении.
В госпиталь также доставили гуманитарный груз, собранный жителями округа. В сборе помощи приняли участие волонтёры, мамы, жёны, бабушки и дети военнослужащих, другие жители, объединившиеся для поддержки военных.

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Читайте также:

Раменские стоматологи стали экспертами Всероссийского конкурса «Студент года»

Глава Раменского округа встретился с руководителем отделения Ассоциации ветеранов СВО

Пять раменских посёлков лишились определений «рабочий» и «дачный»
#раменский городской округ
#сво
#спецоперация
#военные
#госпиталь
#лечение
#реабилитация
#концерт
#искусство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область
21 марта 2025, 16:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область, такие данные приводит Mash.
По данным издания, российские бойцы остановили ВСУ в лесопосадках южнее Демидовки. Там боевики лишились военной техники. После этого десант начал высаживаться ближе к своей границе и предпринял попытки там закрепиться. Однако российские FPV-дроны им активно мешали.

Отмечается, что при попытке вторжения на территорию Белгородской области противник потерял порядка 300 человек. Российские бойцы гонят остатки украинских подразделений к границе, не давая ВСУ закрепиться в серой зоне.

Тем временем противник продолжает стягивать силы в украинское село Марьино. Также зафиксирован подъезд новых резервов со стороны Сум. На сегодняшний день ВСУ не смогли добиться успехов на российской территории.

Читайте также:

Бои в Белгородской области, наступление ВС РФ под Курском и успехи в Купянске: последние новости СВО

ВСУ оставили значительную часть техники при отступлении в Курской области

Появились подробности подрыва боевиками ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
#подъезд
#село
#человек
#станции
#новости
#всу
#вс рф
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не приехал на похороны родителей, развелся с женой и ненавидит русских: Андрею Беднякову 38 лет, как живет ведущий «Орла и решки»
21 марта 2025, 16:03

Андрей Бедняков (фото: Instagram* / biedniakov)

Один из самых известных ведущих популярного ТВ-проекта «Орел и решка», выходец из Мариуполя Андрей Бедняков, который после начала СВО заявил, что «теперь ненавидит всех русских», объявил о разводе с женой и коллегой по телепутешествиям Анастасией Короткой. 21 марта ему исполняется 38 лет. Как сейчас живет телеведущий, расскажет «Радио 1».

Биография Андрея Беднякова: детство и юность


Андрей Бедняков родился в Мариуполе. Его отец работал на заводе, а мать трудилась в больнице. Воспитанием будущего шоумена занималась и его старшая сестра Оксана.

В детстве будущий артист очень любил смотреть советские передачи о путешествиях: «Клуб путешественников» и «В мире животных».

После школы Бедняков не раздумывал о творческой карьере — его больше интересовал стабильный заработок. Он пошёл по стопам отца и устроился на завод электрослесарем. Позже поступил на заочное отделение Харьковского института при МВД Украины.

Именно студенческие годы стали для него поворотным моментом: он попал в команду КВН «Причём здесь мы», раскрепостился на сцене и поверил в свой юмористический талант. После окончания вуза переехал в Киев и устроился на государственную радиостанцию, где и начался его путь к славе.

Андрей Бедняков (фото: Instagram* / biedniakov)

Андрей Бедняков и «Орёл и решка»


Настоящая популярность пришла к Беднякову после участия в тревел-шоу «Орёл и решка». Интересно, что изначально он не был главным кандидатом на роль ведущего, однако многие отказывались из-за низкого гонорара и сложного графика. Бедняков согласился и вскоре стал лицом программы, посетив более 60 стран.

«Я был очень удивлён, когда узнал, что меня утвердили. В моём загранпаспорте до этого была разве что пара турецких виз», — вспоминал Бедняков.

Выяснилось, что карьера и путешествия оказались для него важнее семьи. Даже когда его отец был при смерти, шоумен отказался приехать домой из-за съёмок.

Однако вскоре ведущий неожиданно покинул шоу. Причины ухода остались загадкой: он не захотел их озвучивать. В интернете ходили слухи, что продюсеры хотели убрать из проекта его жену, поскольку зрители не слишком её жаловали. В пользу этой версии говорит и то, что вскоре Бедняков и Короткая запустили собственное тревел-шоу «Как фишка ляжет». Однако повторить успех «Орла и решки» им не удалось — проект провалился.

Личная жизнь Андрея Беднякова: 16 лет вместе и громкий развод


В 2014 году Андрей Бедняков женился на своей давней подруге, уроженке Донецка Анастасии Короткой. Они познакомились ещё во время игр КВН в Харьковском институте, а затем судьба снова свела их на съёмках программы «Большая разница». Позже девушка стала соведущей «Орла и решки», хотя зрители приняли её довольно холодно.

В 2015 году в Майами у пары родилась дочь Ксения. Девочка получила американское гражданство. Осенью 2023 года у них родился сын Остап, также в США.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая (фото: Instagram* / biedniakov)

Казалось бы, у пары всё было благополучно, но в 2024 году стало известно о разводе после 16 лет отношений. Бедняков написал в соцсетях длинный пост, полный благодарностей за «любовь, поддержку и чудесные годы вместе», но поклонники не обратили внимания на романтичные слова, а задались вопросом: что же стало причиной разрыва?

По слухам, Короткая не захотела жить на Украине и вместе с детьми переехала в США, в то время как Бедняков остался продолжать свои патриотические гастроли по Незалежной.

Жизнь после начала СВО: запрет на въезд в Россию


После 2022 года Андрей Бедняков начал активно поддерживать Украину и записывать эмоциональные посты в соцсетях, называя Россию «страной-агрессором» и заявляя, что «русский мир хуже самой страшной болезни».

При этом шоумен продолжил снимать тревел-контент, правда, теперь уже исключительно на украинском языке и с пометками «ролик снят до вторжения в Украину». В соцсетях он продолжает оскорблять русскоязычных подписчиков.

Реакция российских властей не заставила себя ждать: в апреле 2024 года Бедняков был внесён в список персон нон грата и получил запрет на въезд в Россию на 50 лет.

«Мне влепили запрет на въезд в Россию на 50 лет… А я так хотел в Воронеж на лето!», — отреагировал ведущий.

Пока Бедняков разъезжал по Украине с концертами и публично критиковал Россию, в родном Мариуполе его мать находилась в тяжёлом состоянии. Ведущий не приехал к ней в последние дни жизни, оставив сестру Оксану в одиночестве провожать женщину в последний путь.

Андрей Бедняков (фото: Instagram* / biedniakov)

Позже Бедняков обвинил Россию в смерти своей матери.

«Мама слабела с каждым взрывом. Мама болела, но она бы ещё Жила! «Русский мир» — хуже самой страшной болезни. Хуже рака и Альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно, что я не смогу даже попрощаться с мамой», — написал Андрей в соцсети.

Читайте также:

Перенесла микроинсульт, лишилась жилья и одна воспитывает сына: как живет дочь Пригожина Даная после пропажи мужа на СВО

Скандал с SHAMAN, сорванная помолвка и роман с Арзамасовой: как сейчас живет сын Олега Газманова Родион

Роман с молодым фигуристом, конфликт с Кадышевой, отношение к СВО и пластические операции: чем способна удивить Бабкина в свои 75?

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#сша
#конфликт
#семьи
#путешествия
#артист
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате