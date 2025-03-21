ВСУ в Курской области потеряли свыше полсотни танков

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С момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли 55 танков. Об этом пишет Forbes.
«Во время вторжения, которое закончилось отступлением украинцев на прошлой неделе, русские ответили тем же, уничтожив или захватив больше танков, чем украинцы могли себе позволить потерять», — пишет обозреватель Дэвид Экс в своей статье для журнала.
По словам эксперта, российская армия смогла выбить или захватить больше украинских танков, чем ВСУ могли себе позволить. В общей сложности под оккупацией территория Курской области провела 8 месяцев.
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Иван Мусатов