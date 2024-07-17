Пытавшийся угнать российский самолет бывший командир ВСУ вышел под залог

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Экс-командир ВСУ Роман Червинский, который хотел угнать самолет ВКС РФ летом 2022 года, вышел под залог. Об этом сообщили журналисты телеканала «Общественное».
«Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что бывший украинский лидер Петр Порошенко готов частично внести залог за Червинского.
В 2022 году российские силовики распространили данные, согласно которым Главное управление разведки украинского Минобороны при участии натовских спецслужб планировало угнать российские боевые самолеты. Однако контрразведка РФ получила информацию, благодаря которой ВС России ликвидировали ряд военных объектов Украины.
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Никита Кротов