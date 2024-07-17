Минобороны: между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными 95 на 95

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Между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными в формате 95 на 95. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, находившихся в плену», — говорится в сообщении.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов пообещал, что украинские неонацисты, которые расстреляли безоружного российского военного, будут найдены и наказаны.
В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник говорил о том, что киевские власти понесут ответственность за каждый подтвержденный факт издевательств. В частности, Россия проверит данные американского обозревателя The New York Times.
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Никита Кротов