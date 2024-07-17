ВС РФ поразили оружейный склад с ракетами и артиллерией ВСУ

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Вооруженные силы РФ поразили оружейный склад с ракетами и артиллерией ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. По данным оборонного ведомства, удар нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения», – указано в сообщении МО.В ведомстве добавили, что помимо этого ВС РФ поразили живую силу и военную спецтехнику ВСУ в 136 районах.
Ранее сообщалось, что в начале этой недели российские войска нанесли ракетный удар по военному объекту в Киеве. В результате был поражен командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ).
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