Появились подробности о бое пограничников со спецназом ВСУ под Белгородом

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Все пограничники, вступившие в бой со спецназом ВСУ в районе Поповки Белгородской области, получили ранения, их эвакуировали. Об этом пишет Telegram-канала «Белорусский силовик».
Накануне стало известно, что российские пограничники вызвали на себя огонь противника и вступили в бой с боевиками отдельного полка спецопераций «Запад» ССО ВСУ в районе Поповки. Российских бойцов закидывали гранатами, однако ни один солдат ВС РФ не покинул позиции. Все до последнего продолжали вести бой, уничтожая противника, который вынужден был отойти. Среди российских сил в этом бою погибших не было.
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«В группе все раненые, были тяжелые. Подошедшее на помощь подразделение откопало их, отправило всех на эвакуацию. В этот момент по ним работала артиллерия, дроны и кассеты», — говорится в сообщении.Отмечается, что в подошедшем подразделении были раненые и погибшие из-за непрерывного огня противника. Несмотря на это, силы ВС РФ смогли закрепиться на позициях. На сегодняшний день добивают остатки ВСУ.
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Элина Позднякова