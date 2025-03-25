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«За погибших парней»: бойцы ВС РФ мстят ВСУ за убийство военкоров

Коц: артиллеристы 810-й бригады мстят ВСУ за погибших военкоров
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Бойцы 810-й бригады наносят артиллерийские удары по позициям украинских боевиков за убийство военных корреспондентов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Накануне стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в районе Купянска в ЛНР. Автомобиль, в котором находились Федорчак, корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Панов и водитель съемочной группы Руслан Сиркели, попал под удар, нанесенный предположительно ракетами из РСЗО HIMARS. Все трое погибли на месте.

«Артиллеристы 810-й бригады насыпают по противнику за погибших военкоров», — написал Коц.

Кроме того, 24 марта стало известно, что в Курской области во время вражеской атаки был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

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ВС РФ вернули контроль над МАПП «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область
«Военный обозреватель»: ВС РФ вернули контроль над МАПП «Суджа»
25 марта 2025, 12:23

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России вернула контроль над международным автомобильным пунктом пропуска «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область в августе 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
«Российские военные вернули под свой контроль международный автомобильный пункт пропуска "Суджа", через который в самом начале вторжения заходила в Курскую область военная техника украинских формирований», — говорится в сообщении.

При этом Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что взятие под контроль ВС РФ МАПП «Суджа» станет началом оперативного кризиса для ВСУ в Сумской области.

Пропускной пункт связывает Сумскую область с Курской. Теперь ВСУ практически не имеют возможности оперативно маневрировать в этом секторе, оставаясь лишь в небольших лесных массивах южнее, в районе Олешни.

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Появились подробности о бое пограничников со спецназом ВСУ под Белгородом
Все пограничники, вызвавшие на себя огонь ВСУ у Поповки, ранены
25 марта 2025, 12:01

Фото: iStock/razihusin

Все пограничники, вступившие в бой со спецназом ВСУ в районе Поповки Белгородской области, получили ранения, их эвакуировали. Об этом пишет Telegram-канала «Белорусский силовик».
Накануне стало известно, что российские пограничники вызвали на себя огонь противника и вступили в бой с боевиками отдельного полка спецопераций «Запад» ССО ВСУ в районе Поповки. Российских бойцов закидывали гранатами, однако ни один солдат ВС РФ не покинул позиции. Все до последнего продолжали вести бой, уничтожая противника, который вынужден был отойти. Среди российских сил в этом бою погибших не было.

«В группе все раненые, были тяжелые. Подошедшее на помощь подразделение откопало их, отправило всех на эвакуацию. В этот момент по ним работала артиллерия, дроны и кассеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в подошедшем подразделении были раненые и погибшие из-за непрерывного огня противника. Несмотря на это, силы ВС РФ смогли закрепиться на позициях. На сегодняшний день добивают остатки ВСУ.

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Россия и Украина стянули технику и резервы к границе Белгородской области
25 марта 2025, 11:24

Фото: istockphoto/Leestat

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ещё сохраняют серьёзное количество резервов вблизи границы с Белгородской областью. Более того — к месту недавней попытки прорыва стягивается дополнительная военная техника.
Об этом сообщил телеграм-канал «Два майора». В целом на 25 марта обстановка на этом участке по-прежнему остаётся напряжённой. Российские войска также перебросили к границе дополнительные подразделения и технику, чтобы не дать противнику предпринять новую атаку.

«ВСУ не удается реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны», — отмечают авторы телеграм-канала.

Украинские военные продолжают обстреливать приграничные районы Белгородской области, указано в сообщении. Прилёты фиксировались в населённых пунктах Ясные Зори, Черемошное и Шебекино. Мирное население находится под постоянной угрозой, заключают авторы публикации.

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#белгородская область
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Под Суджей бойцы «Ахмата» сбили БПЛА ВСУ и спасли американского журналиста
25 марта 2025, 11:12

Фото: istockphoto/bwb-studio

Бойцы спецназа «Ахмат» защитили от украинского дрона американского журналиста Патрика Ланкастера и его оператора, которые снимали репортаж о событиях в Курской области. Это произошло в окрестностях села Рубанщина Суджанского района.
Солдаты чеченского батальона и работники прессы ехали в кузове пикапа, сообщает телеграм-канал «Патрик Ланкастер Новости сегодня» (Patrick Lancaster News Today). В кабине находились несколько мирных жителей и имам, служащий в «Ахмате» в качестве военного священника. Внезапно машину начал преследовать украинский FVP-дрон.

Бойцы «Ахмата» начали стрелять по беспилотнику из автоматов и дробовика. Тот сначала набрал высоту, но потом снова стал приближаться, явно заходя в пике для атаки. Наконец удачными выстрелами дрон удалось сбить. Реакция спецназовцев и журналистов, попавшая на видео, была очень бурной. Среди криков можно различить: «"Ахмат" - сила!» и «We're alive (англ.: "Мы живы!" - прим. ред.)», а потом Ланкастер пожимает руку улыбающемуся рыжебородому солдату и с чувством говорит по-русски: «Спасибо!».

И у самого ведущего телеграм-канала, и у его коллеги были большие шевроны с надписью «Пресса», но это никак не повлияло на намерения оператора украинского дрона. Напротив, Ланкастер предположил, что охота за ним была целенаправленной, ведь Киев назначил за голову репортёра награду.

Патрик Ланкастер — ветеран Военно-морских сил США. В 2014 году он переехал в Донецк, где в качестве независимого журналиста стал снимать сюжеты о военных действиях в Донбассе. Затем продолжил деятельность военного корреспондента в ходе спецоперации. Его цель — донести объективную информацию о происходящем до западной аудитории.

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Жительница Суджи рассказала о намеренном разрушении домов силовиков боевиками ВСУ
Жительница Суджи: ВСУ поджигали дома силовиков в Курской области
25 марта 2025, 11:10

Фото: iStock/Bilanol

Боевики ВСУ намеренно поджигали дома сотрудников силовых структур в Судже Курской области. Об этом рассказала местная жительница Светлана, эвакуированная из города после его освобождения. Ее слова приводит ТАСС.
«Дома горели: во-первых, били по ним, во-вторых, поджигали их. По какому принципу они дома выбирали — не знаю, но обязательно они (ВСУ — ред.) поджигали дома полицейских, таможенников, пограничников», — рассказала женщина.

Она вспомнила, как боевики заходили в дома и по фото или форме понимали, кто там раньше жил. Жилье сотрудников силовых структур разрушали и даже убивали домашних животных.

Ранее пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.

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