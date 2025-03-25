«За погибших парней»: бойцы ВС РФ мстят ВСУ за убийство военкоров

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Бойцы 810-й бригады наносят артиллерийские удары по позициям украинских боевиков за убийство военных корреспондентов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Накануне стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в районе Купянска в ЛНР. Автомобиль, в котором находились Федорчак, корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Панов и водитель съемочной группы Руслан Сиркели, попал под удар, нанесенный предположительно ракетами из РСЗО HIMARS. Все трое погибли на месте.
Кроме того, 24 марта стало известно, что в Курской области во время вражеской атаки был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.
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«Артиллеристы 810-й бригады насыпают по противнику за погибших военкоров», — написал Коц.
Кроме того, 24 марта стало известно, что в Курской области во время вражеской атаки был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.
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Элина Позднякова