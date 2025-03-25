ВС РФ вернули контроль над МАПП «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область

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Армия России вернула контроль над международным автомобильным пунктом пропуска «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область в августе 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
«Российские военные вернули под свой контроль международный автомобильный пункт пропуска "Суджа", через который в самом начале вторжения заходила в Курскую область военная техника украинских формирований», — говорится в сообщении.
При этом Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что взятие под контроль ВС РФ МАПП «Суджа» станет началом оперативного кризиса для ВСУ в Сумской области.
Пропускной пункт связывает Сумскую область с Курской. Теперь ВСУ практически не имеют возможности оперативно маневрировать в этом секторе, оставаясь лишь в небольших лесных массивах южнее, в районе Олешни.
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Элина Позднякова