В США обеспокоены снижением возраста мобилизации на Украине

Фото: iSTock/Oleksander Bontei
Снижение возраста мобилизации на Украине может привести к уничтожению целого поколения молодых жителей страны, пишет The New York Times.
Как отмечает издание, Украина столкнулась с серьёзной проблемой в области демографии – в стране не хватает молодых мужчин. Поэтому Киеву надо найти баланс между противодействием «непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск» и риском уничтожения целого поколения.
По данным NYT, мужчины до 30 лет, составляющие костях ВСУ, являются частью самого малочисленного населения Украины. Это связано с тем, что в 1990-е годы в стране возникла «неуверенность в завтрашнем дне», заявляют авторы.
Газета ссылается на заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна. Он указывает, что эта неуверенность «повлияла на репродуктивное поведение», а решение Зеленского о призыве мужчин в армию с 25 лет чревато дальнейшим сокращением этого небольшого поколения украинцев.
Читайте также:
«Страна.ua»: Закон об ужесточении мобилизации принят на Украине во втором чтении
«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
По данным NYT, мужчины до 30 лет, составляющие костях ВСУ, являются частью самого малочисленного населения Украины. Это связано с тем, что в 1990-е годы в стране возникла «неуверенность в завтрашнем дне», заявляют авторы.
Газета ссылается на заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна. Он указывает, что эта неуверенность «повлияла на репродуктивное поведение», а решение Зеленского о призыве мужчин в армию с 25 лет чревато дальнейшим сокращением этого небольшого поколения украинцев.
Читайте также:
«Страна.ua»: Закон об ужесточении мобилизации принят на Украине во втором чтении
«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
Алёна Самарева