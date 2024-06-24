Планы ВСУ по Крыму и крах обороны в Красногоровке: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Армия России ведёт тяжёлые бои в Харьковской области, продвигается в районе Часов Яра, имеет тактические успехи в районе Авдеевки, тем временем Украина планирует заблокировать Крым с суши и моря.
Последние новости с послей спецоперации по состоянию на утро 24.06.2024 приводит редакция «Радио 1».
ВСУ предприняли несколько попыток контратак в Волчанске и со стороны села Липцы. Однако противник не смог стянуть необходимое число сил и техники ввиду того, что прибывшие резервы ВСУ не доукомплектованы личным составом и бронемашинами, пишет Telegram-канал «Два майора».
При этом в Волчанске продолжаются тяжелые встречные бои. Артиллерия и авиация работают с двух сторон.
В Глубоком ВСУ попали в подготовленную засаду российских войск. Атакующая группа была разгромлена, кроме того, один украинский боевик был взят в плен. Используя полученную от него информацию, ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации 92-й бригады ВСУ.
Тем временем ВСУ начали минировать с помощью беспилотников логистические маршруты ВС РФ.
Армия России продвигается между Часов Яром и Калиновкой. Южнее, со стороны Ивановского, российские бойцы расширяют зону у водоканала Северский Донец – Донбасс. ВСУ уже отступили на западный берег. Идут на заводе Гидрожелезобетон. ВС РФ в тяжёлых боях медленно, но верно оттесняют украинцев дальше на запад, вместе с тем улучшая свои позиции по флангам. Активно работают средства дальнего поражения, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Продвижение российских сил здесь составляет несколько сотен метров.
Здесь ВСУ лишились своих позиций в западной части Красногоровки. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
По его словам, в районе продолжается зачистка.
Кроме того, армия России продвинулась на глубину от 500 м до 1,5 км по линии Владимировка — Константиновка. Таким образом, до трассы Константиновка-Угледар остается всего 2-3 км. При этом обстановка в районе Максимильяновки остается неопределенной.
По данным противника, значительная часть Новоалександровки занята российскими бойцами. Сейчас на улицах населенного пункта идут тяжелые бои. Также сообщается, что российские войска продвинулись к востоку Угледара со стороны Владимировки.
Западнее Авдеевки продолжаются активные бои у Новоалександровки, Сокола, Новопокровского и Нетайлово. ВС РФ сумели расширить зону контроля севернее Сокола и выйти к окраинам Евгеновки. При этом ВСУ бьёт всеми имеющимися у него средствами.
По данным военкора Евгения Лисицына, российские войска ВС РФ освободили Новоалександровку и начали продвигаться на запад, и уже пытаются закрепляться на юго-восточной окраине Воздвиженки.
Тем временем в Карловке бои продолжаются на восточных окраинах. Российские бойцы расширяют зону контроля по берегам водохранилища.
Российские силы продвигаются широким фронтом и уже смогли закрепиться в Северном (Пивничном) и селе Дружба. Однако опорный пункт ВСУ в районе шахты Южная пока не позволяет ВС РФ выравниванию флангов.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует заблокировать Крым с суши и моря.
Он также пообещал продолжать удары по территориям России с помощью беспилотников большой дальности. Он считает, что атаки на российские НПЗ могут не переломить ход войны, однако могут повлиять на экономику страны и психологическое состояние россиян.
При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия должна уйти из Крыма.
Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах. По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.
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Харьковское направление
ВСУ предприняли несколько попыток контратак в Волчанске и со стороны села Липцы. Однако противник не смог стянуть необходимое число сил и техники ввиду того, что прибывшие резервы ВСУ не доукомплектованы личным составом и бронемашинами, пишет Telegram-канал «Два майора».
При этом в Волчанске продолжаются тяжелые встречные бои. Артиллерия и авиация работают с двух сторон.
В Глубоком ВСУ попали в подготовленную засаду российских войск. Атакующая группа была разгромлена, кроме того, один украинский боевик был взят в плен. Используя полученную от него информацию, ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации 92-й бригады ВСУ.
Тем временем ВСУ начали минировать с помощью беспилотников логистические маршруты ВС РФ.
Часовоярское направление
Армия России продвигается между Часов Яром и Калиновкой. Южнее, со стороны Ивановского, российские бойцы расширяют зону у водоканала Северский Донец – Донбасс. ВСУ уже отступили на западный берег. Идут на заводе Гидрожелезобетон. ВС РФ в тяжёлых боях медленно, но верно оттесняют украинцев дальше на запад, вместе с тем улучшая свои позиции по флангам. Активно работают средства дальнего поражения, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Продвижение российских сил здесь составляет несколько сотен метров.
Донецкое направление
Здесь ВСУ лишились своих позиций в западной части Красногоровки. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Вооруженные формирования Украины не выстояли перед давлением наших сил. Их оборона в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, с позиций они ушли, оставив лишь точечные очаги сопротивления», — рассказал Кимаковский.
По его словам, в районе продолжается зачистка.
Кроме того, армия России продвинулась на глубину от 500 м до 1,5 км по линии Владимировка — Константиновка. Таким образом, до трассы Константиновка-Угледар остается всего 2-3 км. При этом обстановка в районе Максимильяновки остается неопределенной.
По данным противника, значительная часть Новоалександровки занята российскими бойцами. Сейчас на улицах населенного пункта идут тяжелые бои. Также сообщается, что российские войска продвинулись к востоку Угледара со стороны Владимировки.
Авдеевское направление
Западнее Авдеевки продолжаются активные бои у Новоалександровки, Сокола, Новопокровского и Нетайлово. ВС РФ сумели расширить зону контроля севернее Сокола и выйти к окраинам Евгеновки. При этом ВСУ бьёт всеми имеющимися у него средствами.
По данным военкора Евгения Лисицына, российские войска ВС РФ освободили Новоалександровку и начали продвигаться на запад, и уже пытаются закрепляться на юго-восточной окраине Воздвиженки.
Тем временем в Карловке бои продолжаются на восточных окраинах. Российские бойцы расширяют зону контроля по берегам водохранилища.
Торецкое направление
Российские силы продвигаются широким фронтом и уже смогли закрепиться в Северном (Пивничном) и селе Дружба. Однако опорный пункт ВСУ в районе шахты Южная пока не позволяет ВС РФ выравниванию флангов.
Планы ВСУ по Крыму
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует заблокировать Крым с суши и моря.
«Главной целью Украины на фронте является блокирование Крыма с суши и моря. В том числе посредством разрушения Крымского моста, с чем могут справиться ракеты ATACMS. Вопрос только в количестве», — заявил Буданов.
Он также пообещал продолжать удары по территориям России с помощью беспилотников большой дальности. Он считает, что атаки на российские НПЗ могут не переломить ход войны, однако могут повлиять на экономику страны и психологическое состояние россиян.
При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия должна уйти из Крыма.
«Крым — это Украина. Россия должна уйти с полуострова. Их армия и военные объекты там должны прекратить свое существование», — написал Ермак в своём Telegram-канале.
Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах. По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.
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Элина Позднякова