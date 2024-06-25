МО РФ опубликовало видео возвращения российских военных из украинского плена

Танковый тягач Украины MAN HX81, на котором был танк Т-64, по ошибке приехал на позиции ВС РФ. Как сообщила «Российская газета», экипаж поздно понял, что ошибся. Российские солдаты, по их словам, удивились, когда возле них оказался противник.