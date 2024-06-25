МО РФ опубликовало видео возвращения российских военных из украинского плена

Фото: Минобороны РФ
Кадры возвращения бойцов ВС РФ из украинского плена опубликовало Минобороны России. По словам российских военных, они очень ждали этого дня, и передают приветы родным и близким.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали об обмене в формате 90 на 90 между Россией и Украиной.
А между тем в Белгородской области изобрели боевую божью коровку-робота. Он весит 110 килограммов и может атаковать цель специальной вращающейся титановой балкой-спиннером, которая за минуту делает пять тысяч оборотов. Механизмы защищают металлические пластины.
Изобретение представят в рамках чемпионата «Битва роботов 2024». В турнире поучаствуют больше 90 команд из разных государств. Первый этап турнира намечен на осень.
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А между тем в Белгородской области изобрели боевую божью коровку-робота. Он весит 110 килограммов и может атаковать цель специальной вращающейся титановой балкой-спиннером, которая за минуту делает пять тысяч оборотов. Механизмы защищают металлические пластины.
Изобретение представят в рамках чемпионата «Битва роботов 2024». В турнире поучаствуют больше 90 команд из разных государств. Первый этап турнира намечен на осень.
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Никита Кротов