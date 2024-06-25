По неподтвержденной информации штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в Раздоловке

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По неподтвержденной информации штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в районе Раздоловки. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Огневые точки противника разрознены, однако сопротивляются, сейчас производится их зачистка. Отдельные подразделения украинских военных откатились.
В Минобороны России информацию официально не подтверждали.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства Владимир Путин в своем обращении к нации заявлял, что киевские власти подвергали геноциду мирное население в течение восьми лет.
Сейчас РФ предпринимает попытки перейти к мирным переговорам, однако киевский режим не хочет идти на контакт.
А тем временем, стало известно, как участника спецоперации, который решил построить дом, обманули мошенники. Подробности в материале «Радио 1».
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Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства Владимир Путин в своем обращении к нации заявлял, что киевские власти подвергали геноциду мирное население в течение восьми лет.
Сейчас РФ предпринимает попытки перейти к мирным переговорам, однако киевский режим не хочет идти на контакт.
А тем временем, стало известно, как участника спецоперации, который решил построить дом, обманули мошенники. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов