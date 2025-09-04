В Госдуме призвали Зеленского приехать в Москву на предложенных условиях
Депутат ГД Журавлев: Зеленский должен приехать в Москву, чтобы закончить конфликт
Владимир Зеленский должен проявить инициативу и приехать в Россию на предложенных условиях, если он действительно хочет завершить конфликт. В противном случае этого от него должны добиваться Соединенные Штаты. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») в беседе с РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что Россия готова к переговорам и согласна говорить с Зеленским, хотя его президентский срок давно истек.
«Если он и в самом деле намерен закончить войну, чтобы сохранить свое население – то должен сам проявлять инициативу и приезжать в Россию на тех условиях, что будут ему предложены», — сказал Журавлев.Напомним, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. При этом российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ по итогам своего визита в Китай, обозначил, что готов встретиться с Зеленским в Москве. Глава МИД Украины отклонил данное предложение.
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Журавлев провел историческую параллель, напомнив, что капитуляцию Германии в 1945 году подписывал не Гитлер. Обязательно найдется и тот, кто сможет сделать это вместо Зеленского.
«Пусть приезжает, договаривается, никто не против», — добавил политик.С его точки зрения, если Зеленский будет избегать встречи, то Россия просто продолжит СВО.
Напомним, что Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции. Целью СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дании заявил, что Украина не будет выводить войска из Донбасса. По его словам, Киев не может отдать эти территории — они являются очень мощной линией бороны ВСУ.