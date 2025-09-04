В Госдуме призвали Зеленского приехать в Москву на предложенных условиях

04 сентября 2025, 00:38

Депутат ГД Журавлев: Зеленский должен приехать в Москву, чтобы закончить конфликт

Фото: iStock/3dmitry

Владимир Зеленский должен проявить инициативу и приехать в Россию на предложенных условиях, если он действительно хочет завершить конфликт. В противном случае этого от него должны добиваться Соединенные Штаты. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») в беседе с РИА Новости.





Парламентарий подчеркнул, что Россия готова к переговорам и согласна говорить с Зеленским, хотя его президентский срок давно истек.





«Если он и в самом деле намерен закончить войну, чтобы сохранить свое население – то должен сам проявлять инициативу и приезжать в Россию на тех условиях, что будут ему предложены», — сказал Журавлев.

«Пусть приезжает, договаривается, никто не против», — добавил политик.