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В Курской области вдоль трассы Суджа — Юнаковка идут ожесточённые бои российских войск с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Солдаты противника уже давно прозвали эту трассу «дорогой смерти».
Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», близкий к группировке российских войск «Север». Отмечается, что напряжённые и упорные бои продолжаются в лесополосах вдоль дороги. Военные Вооружённых сил РФ заняли несколько населённых пунктов и закрепляются на захваченных рубежах.
По словам военных корреспондентов, бойцы подразделений российской группировки выбили противника из большей части Гоголевки и проводят зачистку близлежащих окрестностей населённого пункта. При этом подчёркивается, что говорить о переходе села под контроль российских войск пока преждевременно.
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По словам военных корреспондентов, бойцы подразделений российской группировки выбили противника из большей части Гоголевки и проводят зачистку близлежащих окрестностей населённого пункта. При этом подчёркивается, что говорить о переходе села под контроль российских войск пока преждевременно.
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Александр Бойцов