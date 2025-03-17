«Ъ»: ВС РФ начали вывозить брошенную технику ВСУ из Курской области

Фото: iStock/Ruthie Arora
ВС РФ начали вывозить брошенную и трофейную украинскую технику из Курской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что с применением тягачей были вывезены две боевые машины пехоты (БМП) западного производства M2A2 Bradley ODS-SA, оснащённые блоками динамической защиты и кустарными средствами защиты от беспилотников. Техника была захвачена бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ вскоре после отхода ВСУ из населённого пункта Казачья Локна.
Как уточняет издание, на одну из машин была нанесена надпись «Не трогать ДШБ 155 бригада». Также на технику украинские военные установили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который позже был демонтирован, вероятнее всего, чтобы использовать его в нуждах российского подразделения.
В скором времени захваченная иностранная техника будет доставлена с приграничных территорий вглубь России и изучена военными специалистами.
Читайте также:
Тело убитой ВСУ беременной женщины обнаружили в полуразрушенной больнице под Суджей
Снимавшийся в порно боец СВО рассказал, как поднимал боевой дух сослуживцам
В Курской области вдоль «дороги смерти» идут ожесточённые бои войск РФ с ВСУ
Как уточняет издание, на одну из машин была нанесена надпись «Не трогать ДШБ 155 бригада». Также на технику украинские военные установили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который позже был демонтирован, вероятнее всего, чтобы использовать его в нуждах российского подразделения.
В скором времени захваченная иностранная техника будет доставлена с приграничных территорий вглубь России и изучена военными специалистами.
Читайте также:
Тело убитой ВСУ беременной женщины обнаружили в полуразрушенной больнице под Суджей
Снимавшийся в порно боец СВО рассказал, как поднимал боевой дух сослуживцам
В Курской области вдоль «дороги смерти» идут ожесточённые бои войск РФ с ВСУ
Анастасия Чинкова