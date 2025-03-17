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«Ъ»: ВС РФ начали вывозить брошенную технику ВСУ из Курской области

Фото: iStock/Ruthie Arora

Фото: iStock/Ruthie Arora

ВС РФ начали вывозить брошенную и трофейную украинскую технику из Курской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что с применением тягачей были вывезены две боевые машины пехоты (БМП) западного производства M2A2 Bradley ODS-SA, оснащённые блоками динамической защиты и кустарными средствами защиты от беспилотников. Техника была захвачена бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ вскоре после отхода ВСУ из населённого пункта Казачья Локна.

Как уточняет издание, на одну из машин была нанесена надпись «Не трогать ДШБ 155 бригада». Также на технику украинские военные установили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который позже был демонтирован, вероятнее всего, чтобы использовать его в нуждах российского подразделения.

В скором времени захваченная иностранная техника будет доставлена с приграничных территорий вглубь России и изучена военными специалистами.

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#курская область
Политолог призвал дождаться реальных действий со стороны США по решению конфликта на Украине
Политолог Асафов: следует дождаться от США реальных дел для решения конфликта
17 марта 2025, 21:24

Фото: iStock/vchal

На сегодняшний день президент США Дональд Трамп посылает противоречивые сигналы в вопросах урегулирования конфликта на Украине, необходимо дождаться реальных дел Вашингтона по решению кризиса. Об этом заявил политолог Александр Асафов.
«Трамп формирует заголовки, он не формирует сейчас российско-американские отношения. Поэтому к любым его заявлениям стоит относиться с определенной долей скепсиса, поскольку он выполняет свои информационные задачи», — отметил Асафов в беседе с «Известиями».

Эксперт считает, что на сегодняшний день пока рано делать прогнозы относительно предстоящих переговоров на основе пиар-стратегии. Стоит дождаться реальных результатов, заключил политолог.

Тем временем экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон считает, что у Трампа нет никакой реальной стратегии, в отличие от Путина.

«У самого Трампа нет ни стратегии, ни философии, ни политического курса. У Кремля же есть стратегия, и он её реализует. А Трамп попросту этого не понимает», — заявил Болтон в интервью RT.

Он считает, что российский лидер придерживается определенной стратегии, когда как Трамп больше обращает внимание на личные отношения с лидерами стран.

«Путин, как бывший офицер КГБ, очень успешно манипулирует Трампом», — уверен Болтон.

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В Курской области вдоль «дороги смерти» идут ожесточённые бои войск РФ с ВСУ
17 марта 2025, 20:13

Фото: istockphoto/IherPhoto

В Курской области вдоль трассы Суджа — Юнаковка идут ожесточённые бои российских войск с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Солдаты противника уже давно прозвали эту трассу «дорогой смерти».
Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», близкий к группировке российских войск «Север». Отмечается, что напряжённые и упорные бои продолжаются в лесополосах вдоль дороги. Военные Вооружённых сил РФ заняли несколько населённых пунктов и закрепляются на захваченных рубежах.

По словам военных корреспондентов, бойцы подразделений российской группировки выбили противника из большей части Гоголевки и проводят зачистку близлежащих окрестностей населённого пункта. При этом подчёркивается, что говорить о переходе села под контроль российских войск пока преждевременно.

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#рф
#курская область
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Боец ВС РФ признался, к чему нельзя привыкнуть на СВО
Боец ВС РФ «Беркут»: в зоне СВО тяжелее всего было видеть страдания детей
17 марта 2025, 20:07

Фото: iStock/zim286

Житель Нижнекамска с позывным «Беркут» добровольно отправился в зону СВО осенью 2022 года в возрасте 47 лет, был ранен и теперь занимается патриотическим воспитанием.
«Я давно собирался пойти, уже в юности чувствовал, что однажды встану на защиту страны. Когда объявили СВО, мой двоюродный брат ушел туда по контракту. А когда началась мобилизация, я понял — пришло и мое время», — рассказал «Беркут» в беседе с «Татар-информ».

Мужчина сказал семье, что его мобилизовали, но на самом деле он отправился на фронт добровольно.

После обучения на полигоне бойца отправили в зону боевых действий — в район Сватово, когда там шло активное наступление противника. Там он принял первый бой.

«Первый бой — внутри себя. Там главное — побороть страх. Это внутренний бой, и его нужно выиграть, иначе будет тяжело дальше», — рассказал мужчина.

Позже он получил ранение, но признался, что тяжелее всего было видеть страдания детей.

«Когда мы выходили из зоны боев, увидели маленькую девочку у дороги. Ей было лет восемь. Она просто стояла и молча смотрела. Глаза… такие, которые невозможно забыть», — признался «Беркут».

Тогда российские военные отдали малышке свой единственный пакетик сока, а позже узнали, что она живет в подвале вместе с дедушкой, а ее родители погибли. Потом бойцы ВС РФ еще помогали семье, пока находились рядом.

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Житель Курской области рассказал, как боевики ВСУ безжалостно убивали мирное население
Житель Куриловки: в Курской области ВСУ взрывали дома с людьми внутри
17 марта 2025, 19:44

Фото: iStock/Srdjanns74

Боевики ВСУ в Курской области взрывали дома вместе с людьми, чтобы соорудить опорные пункты в подвалах. Об этом рассказал спасенный российскими силами житель Куриловки.
Он поведал, как боевики ВСУ ворвались в его дом и забрали все ценное, и даже кота породы мейн-кун.

«Они его оценили в $1 тыс. И прямо заявили, что на продажу его вывезут на Украину. Они зациклены на деньгах — всё рыскали, что можно продать», — рассказал курянин в беседе с RT.

По его словам, украинские боевики специально разрушали жилые дома.

Житель Куриловки также вспомнил, как в одном из домов пожилой мужчина с тремя соседками слушал новости по русскому радио. Они не услышали, как к жилищу подошли военные ВСУ. Тогда боевики закидали дом гранатами. При этом все четверо выжили.

Он рассказал и другую историю, как украинцы взорвали дом вместе с тремя людьми внутри, так как им нужен был их подвал. Все обитатели дома погибли.

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#солдат
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Киев намеренно скрывает масштаб катастрофы ВСУ в Курской области
17 марта 2025, 18:39

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Накануне стало известно об освобождении села Гуево в Курской области, где разведчики-морпехи 177-го полка водрузили дроном флаг РФ. А командование украинского Генштаба вынуждено было признать обрушение Курского фронта.
При этом Киев пока не признает освобождение российскими силами населённого пункта Меловое и сужение его зоны оккупации между Гоголевкой и Басовкой.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже заявляли, что крупные силы попали в окружение, но Украина категорически это отрицала, пишет Pravda.Ru.

«Скорее всего, офис президента Украины так скрывает масштаб катастрофы, чтобы не допустить обвала рейтинга инициатора "курской авантюры" — Зеленского», — говорится в статье.

Отмечается, что в понедельник был заключен ультиматум по сдаче в плен оставшихся в Курской области украинских боевиков.

На сегодняшний день под оккупацией ВСУ остаются сёла Горналь и Олешня, однако их освобождение является лишь вопросом времени.

Также на днях операторы БПЛА казачьего полка ударили по группе боевиков ВСУ, ликвидировав целое отделение пехоты и военную технику противника, а также сбили в небе тяжёлый гексакоптер типа «Баба Яга», сообщают argumenti.ru.

После этого штурмовики ВДВ смогли спокойно зайти в опорные пункты украинских военных, зачистить их и закрепиться на новых позициях.

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