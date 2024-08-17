Пленный рассказал об обещании снять обвинения заключенным при вступлении в ВСУ

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С украинских заключенных пообещали снять все обвинения, если они вступят в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военнопленный, Алексей Янусов приговоренный весной 2024 года к пяти годам лишения свободы за кражу велосипеда на Украине и ставший одним из первых заключенных, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины, передает РИА Новости.
По словам Янусова, в Бориспольскую исправительную колонию в Киевской области прибыли представители 72-й бригады ВСУ. Двое солдат подписали контракт и предложили «забрать их без отбивания свободы».
Военнопленные добавили, что с них будут сняты все обвинения, если они подпишут годовой контракт с ВСУ. Таким образом, в первой волне из своей колонии около 20 человек приняли такое решение. После нескольких месяцев обучения их перевели в село Янтарное Донецкой народной республики (ДНР). Янусова затем отправили в Константиновку, где он попал в плен.
Ранее стало известно о наборе в ВСУ женщин-заключенных.
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Военнопленные добавили, что с них будут сняты все обвинения, если они подпишут годовой контракт с ВСУ. Таким образом, в первой волне из своей колонии около 20 человек приняли такое решение. После нескольких месяцев обучения их перевели в село Янтарное Донецкой народной республики (ДНР). Янусова затем отправили в Константиновку, где он попал в плен.
Ранее стало известно о наборе в ВСУ женщин-заключенных.
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Александр Климов