При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали два парома

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Два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, которые сбили при отражении атаки Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал советник главы Крыма Олег Крючков в Телеграм-канале.
Пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Крючков добавил, что повреждено остекление надстроек.
Среди моряков и гражданских жертв нет, отметил советник, ссылаясь на министра транспорта республики Николая Лукашенко.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Среди моряков и гражданских жертв нет, отметил советник, ссылаясь на министра транспорта республики Николая Лукашенко.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак