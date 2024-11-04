Пленные боевики ВСУ встретились с родственниками в ДНР

На Украине предстоящей зимой появятся новые города-призраки из-за острой нехватки энергии. Об этом заявил геополитический аналитик Виктор Коваленко в беседе с американским журналом Newsweek. По его словам, это приведет к массовому переселению людей, голоду и смертям от холода.