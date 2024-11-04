Пленные боевики ВСУ встретились с родственниками в ДНР

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Пленные украинские боевики встретились с родственниками в Донбассе, пишет РИА Новости, ссылаясь на волонтера Марину Афишину.
«Подобные мероприятия у нас проходят на постоянной основе, не только в республике, но и по всей территории РФ. Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников», — пояснила она.Афишина подчеркнула важность таких встреч, поскольку военнопленные изолированы от информации о жизни их родни.
«Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям», — резюмировала волонтер.
Встречу помогла организовать омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.
Читайте также:
В США раскрыли, как «ультиматум» Трампа завершит конфликт на Украине
Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Курской области
Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО
Никита Кротов