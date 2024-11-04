Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО

Солдат ВСУ обрадовался появлению в своем окопе штурмовиков ВС РФ, так как командование бросило его без воды и еды на пять дней. Об этом рассказал российский военный с позывным «Аю» в беседе с РИА Новости. По его словам, украинец был рад, когда его угостили водой.