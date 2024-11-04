Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО

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Дожди неминуемо приведут к паузе в активных боевых действиях в зоне СВО. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков, пишет ТАСС.
Генерал пояснил, что особый характер почв затрудняет использование тяжелых видов вооружения и личного постава. По словам Грекова, непогода окажет влияние на возможности и российской, и украинской стороны, и связанная с ней пауза уже наблюдалась в течение прошлых лет.
Военный отметил, что дожди являются единственным препятствием для наступления российской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Военный отметил, что дожди являются единственным препятствием для наступления российской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова