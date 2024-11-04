Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Курской области

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Российские экипажи истребителей Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые ударяли по военной технике и личному составу ВСУ на границе в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что целью дежурства истребителей в воздухе стало прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника. Согласно информации военного ведомства, во время выполнения полетного задания российские военнослужащие также обнаружили излучения украинской радиолокационной станции противовоздушной обороны.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова