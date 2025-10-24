Пленные бойцы ВСУ: командование отправляет новобранцев на фронт без подготовки
Командование ВСУ отправляет новобранцев на фронт без должной подготовки. Об этом рассказали пять добровольно сдавшихся украинских боевиков.
Солдат 25-й десантно-штурмовой бригады Игорь Стеблянка в беседе с «Известиями» отметил, что командование отправляет новобранцев на фронт без подготовки, проводя только теоретические и пропагандистские лекции. Он и сослуживцы пытались сбежать, но им угрожали расстрелом. На позициях в посадках он видел множество трупов украинских солдат.
Другие пленные добавили, что командиры не помогали подчинённым и стыдили их за нежелание идти на фронт, аргументируя долгом перед подрастающим поколением. Солдат Николай Арибус отметил, что на позиции наблюдалось большое количество раненных и значительные потери среди украинских бойцов.
