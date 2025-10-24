На Украине мобилизовали сотрудников похоронного бюро во время траурной процессии

24 октября 2025, 17:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В одном из городов Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовали четверых работников похоронного бюро прямо во время траурной церемонии. Об этом сообщают украинские СМИ.





По информации издания, мужчин вызвали из катафалка, из-за чего родственники оказались в замешательстве. Представителям бюро пришлось срочно объяснять, куда пропали сотрудники, отвечающие за проведение похорон.



Женщина, пострадавшая от действий военкомов, отметила, что украинские власти не включают похоронные бюро в перечень критической инфраструктуры, хотя в этот список попали сотрудники игорных домов и онлайн-казино.





«Четверых мужчин, которые должны были вынести гроб, «бусифицировали» прямо из катафалка. И теперь похоронное бюро в спешке ищет сменную бригаду», — передает источник.