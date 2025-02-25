Пленный боец ВСУ рассказал, как командир избивал подчиненных гирей

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По словам пленного солдата ВСУ из Хмельницкой области Александра Доминика, командир его подразделения избивал своих подчиненных гирей. Об этом сообщают ТАСС.
«Командир издевался, бил гирей, разбивал голову, ребра», — поделился украинский боец.
К тому же Доминик рассказал о своей мобилизации в ряды ВСУ. Сотрудники ТЦК вломились в его дом вместе с участковым и насильно вывезли в военкомат. После пройденной медкомиссии в один день его отправили обучаться работе сваркой. На полигон Доминика отказались направлять из-за деформированной руки.
Далее солдат отправился в Донецк, где на протяжении двух месяцев ремонтировал технику. Из-за истязательств, которые описаны выше, Доминик сбежал из части вместе с еще тремя военнослужащими.
Спустя девять месяцев его вновь насильно мобилизовали и отправили в Курскую область. Там же он и был взят в плен солдатами российской армии.
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