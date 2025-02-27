Солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона

Фото: iStock/Tomas Ragina
На Ореховском направлении в Запорожской области российский военнослужащий группировки «Днепр» спас пленного бойца ВСУ от атаки украинского дрона. Как сообщает Telegram-канал «Крылатые», связанный с ВДВ, солдат прикрыл собой пленного, когда оператор БПЛА противника направил беспилотник в их сторону.
На опубликованных в Telegram кадрах видно, как двое российских военных конвоируют украинца, а в критический момент один из них толкает пленного на землю и накрывает его своим телом. Дрон, приземлившийся рядом, не сдетонировал, что предотвратило жертвы.
Ранее сообщалось, что «омерзительная восьмерка» устроила охоту на солдат ВСУ на «дороге смерти» в Курской области. В своём Telegram-канале военблогер Подоляка написал, что за две недели в окружении территории «главной дороги снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу» уничтожено около 400 единиц техники противника, включая грузовики, бронемашины и системы ПВО.
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«Сложно представить, что в этот момент ощущал пленный: те, кого он считал побратимами, решили уничтожить его за желание выжить. Те, кого он считал врагами — рисковали собой, чтобы спасти его от смерти», — отметил основной канал ВДВ.
Ранее сообщалось, что «омерзительная восьмерка» устроила охоту на солдат ВСУ на «дороге смерти» в Курской области. В своём Telegram-канале военблогер Подоляка написал, что за две недели в окружении территории «главной дороги снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу» уничтожено около 400 единиц техники противника, включая грузовики, бронемашины и системы ПВО.
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Мария Моисеева